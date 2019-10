Scientology, misteri e polemiche/ La morte del figlio di John Travolta e il “metodo”

John Travolta sarà l’ospite principale della puntata di questa sera di “Che tempo che fa” su Rai 2 (ore 21) ed è inevitabile, viste anche le polemiche degli ultimi mesi che si sono riaccese sul tema, che nel salotto tv di Fabio Fazio si parli anche del lungo e per certi versi ancora mai chiarito rapporto dell’attore statunitense con Scientology: la cosiddetta Chiesa/organizzazione fondata Oltreoceano da L. Ron Hubbard e che negli anni ha oltrepassato i confini degli USA facendo proseliti in tutto il mondo, come è noto, da sempre par avere un perverso fascino sul jet set hollywoodiano, tanto che sono numerosi i casi (parlando solamente di quelli conosciuti e conclamati…) di coloro che hanno aderito al metodo di auto-aiuto conosciuto come Dianetics e che Hubbard cominciò a diffondere dal 1955 in poi. E proprio il 65enne attore originario di Englewood (New Jersey) e celebre per le sue interpretazioni, fra gli altri, de “La febbre del sabato sera” e “Pulp fiction”, è stato vicino a quella che molti definiscono una setta per circa 34 anni, ‘pagando’ in un certo qual modo un prezzo elevato e ancora oggi non dissociandosene mai veramente tanto che nell’ultimo anno la sua vicinanza a Scientology è stata oggetto pure di una querelle.

JOHN TRAVOLTA E IL SUO RAPPORTO CON SCIENTOLOGY

Come è noto, infatti, John Travolta ancora prima di Tom Cruise è stato uno dei più fedeli adepti di Scientology oltre che uno dei volti più noti che l’organizzazione ha potuto vantare e proprio per questo motivo, a differenza però dell’altro attore, aveva poi deciso di sposare un’altra donna che seguiva il metodo Dianetics, vale a dire Kelly Preston. Ma la storia della sua “militanza” nella chiesa fondata da L. Ron Hubbard (in cui onore produsse il kolossal di fantascienza “Battleflied Earth”, tratto proprio da un romanzo di questi e che tuttavia si rivelò un clamoroso flop, NdR) ruota attorno a una vicenda che ancora adesso secondo alcuni è stata uno spartiacque, vale a dire la morte del figlio Jett, autistico, deceduto nel 2009: secondo molti da allora Travolta si sarebbe allontanato progressivamente da Scientology anche se dall’attore sono spesso arrivati segnali contrastanti e secondo i bene informati Travolta sarebbe ancora fedele alla setta nonostante potrebbe essere stata proprio l’adesione ai dettami della Chiesa a uccidere Jett. I genitori hanno ricordato il ragazzo con un tenero post su Instagram dello scorso aprile (“Sei nei nostri cuori per sempre”) ma è ancora vivo il ricordo delle circostanze in cui è morto: Jett soffriva continuamente di attacchi epilettici e pare siano state delle convulsioni mentre era nella vasca da bagno a farlo scivolare e battere fatalmente la testa; il fatto è che il figlio di Travolta aveva smesso di assumere il Depakote e altri farmaci prescritti dai medici in quanto secondo Scientology l’autismo e altre malattie sarebbero disturbi psicosomatici che non vanno curati secondo i dettami della medicina tradizionale. A dire la verità Cruise ha spesso smentito questa cosa ma resta il fatto che i genitori di Jett hanno avuto una lunga crisi arrivando a dubitare del metodo dopo la morte del figlio..

LA FAIDA CON TOM CRUISE

E nel rapporto di John Travolta con Scientology un altro tassello del mistero è rappresentato proprio da Tom Cruise, col quale sarebbe in corso una faida: entrambi gli attori, seppur con alcuni ripensamenti e precisazioni, paiono non aver mai reciso il ‘cordone ombelicale’ che li lega alla chiesa di Hubbard (lo stesso Travolta, parlando dolore per la morte di Jett, ha spesso ricordato come “Scientology non ci ha mai lasciati soli per due anni, io e Kelly non ce l’avremmo fatta senza il loro supporto”) e questo ha generato dei dissapori. Secondo quanto si apprende dalle cronache d’Oltreoceano a rivelare di questa lite è stata un ex guardia di sicurezza che lavorava per l’organizzazione e secondo cui Travolta all’epoca in cui era vicino a Scientology non sopportava Cruise perché quest’ultimo, da nuovo arrivato, avrebbe scalato i vertici della Chiesa scalzando il rivale in termini di privilegi e di buoni rapporti con David Miscavige, l’attuale leader. Quella fra Cruise e Travolta sarebbe stata un faida per diventare il “prediletto” di Miscavige rivelano i rumors e ora i due di disprezzano, nonostante i rispettivi entourage quando sono stati contattati per avere delucidazioni in merito non hanno mai voluto rilasciare delle dichiarazioni.



