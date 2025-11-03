Torna anche nel 2025 Scienza a Seveso: il programma della 14esima edizione della rassegna FLA, intitolata "Homo Faber" e dedicata ai materiali

Torna anche nel 2025 l’apprezzata e partecipatissima rassegna scientifica di Fondazione Lombardia per l’Ambiente chiamata “Scienza a Seveso“, quest’anno dedicata all’interessante argomento dei materiali che da millenni accompagnano – e in molti casi aiutano – l’evoluzione degli esseri umani: ovviamente la 16esima edizione di Scienza a Seveso si terrà nell’omonimo comune in provincia di Monza-Brianza e oltre che di FLA vede anche la partecipazione e il supporto di Euresis, dell’associazione Don Mezzera e dell’amministrazione cittadina.

Presentando la nuova edizione di Scienza a Seveso, il direttore FLA Stefano Clerici ha ricordato che le divulgazione scientifica è tra i principali obbiettivi della sua Fondazione, ritenendo la scienza “non (..) solo un patrimonio di nozioni“, ma uno strumento che può aiutare a capire “la realtà” e ad affrontare “le sfide” del futuro: l’evento – non a caso – guarda soprattutto ai giovani, parlando loro – in un modo sempre più “digitale” – di quell’evoluzione che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto.

Il programma di Scienza a Seveso: una mostra temporanea e quattro incontri tematici

La 16esima edizione di Scienza a Seveso intitolata “Homo Faber” si aprirà – con il consueto incontro alla presenza delle istituzioni – la prossima domenica 9 novembre e durerà fino al 15 novembre con un ricco palinsesto di incontri con numerosi ospiti; mentre lungo tutta la durata dell’evento si terrà anche la consueta mostra presso l’Auditorium Paolo Cappelletti, aperto la mattina alle scuole e il pomeriggio – dalle 15:30 alle 18:30 – ai curiosi.

Il primissimo evento in seno a Scienza a Seveso si terrà venerdì 7 novembre alle ore 21:00 vedrà il processor Gianfranco Pacchioni riflettere sull’evoluzione storica dell’uso dei materiali offerti dalla natura, partendo dal rame e arrivando fino ai giorni nostri caratterizzati da tecnologie, iPhone, internet e – soprattutto – crescenti sfide alle quali saremo chiamati a rispondere al più presto.

Mercoledì 12 novembre alle 10:00, invece, si terrò l’unico degli incontri di Scienza a Seveso dedicato esclusivamente alle scuole con la ricercatrice del CNR Maria Cecilia Pasini che parlerà di un “materiale” spesso ignorato o dimenticato: la luce che con le sue capacità uniche di interagire con l’ambiente circostante può dare vita a nuovi materiali unici nel loro genere.

Scienza a Seveso, poi, continuerà venerdì 14 novembre alle ore 21:00 con la ricercatrice – anche lei in seno al CNR – Letizia Monico che parlerà di arte pittorica per scoprire cosa c’è dietro a quelle tante trasformazioni che hanno cambiato il colore di quadri famosissimi; riflettendo anche su come si possa fare per preservarli e impedire ulteriori cambiamenti imprevedibili.

Infine, venerdì 21 novembre alle 21:00 si terrà l’incontro di chiusura di Scienza a Seveso, animato dalla ricercatrice – ancora una volta del CNR – Simona Losio che racconterà la storia e le evoluzioni dei materiali plastici e dei polimeri sintetici, con l’obbiettivo di guardare la futuro per parlare anche delle recenti novità sulle bioplastiche completamente biodegradabili.