“SCIENZA A SEVESO”/ Alla scoperta delle meraviglie del nostro cervello: come partecipare

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del nostro cervello e del suo funzionamento, dall’esperienza di percezione della realtà tramite i sensi fino a una sua descrizione anatomica e fisiologica e ai tentativi scientifici più recenti di comprendere l’organo principale del nostro sistema nervoso. Inaugurata domenica 20 novembre la XIII edizione di Scienza a Seveso con la mostra “What’s in our brain? La meraviglia del cervello Umano”, che offrirà al pubblico un percorso interattivo realizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente insieme ad Associazione Don Mezzera ed Euresis.

Una presentazione video introduce le tematiche proposte, in uno spazio espositivo suddiviso in tre sezioni: “Solo da sensato apprende”, per indagare l’esperienza della percezione della realtà tramite i sensi; “Dentro il Cervello”, un approfondimento sull’anatomia e la fisiologia del cervello; “Capire il cervello?”, uno sguardo sulla modellizzazione dei circuiti neuronali e lo stato attuale delle nostre capacità di registrare l’attività cerebrale.

Come di consueto la mostra, che dà il titolo all’evento, è accompagnata da incontri che ampliano le tematiche trattate. Venerdì 25 novembre, alle 21, si svolgerà “Neuroingegneria e interfacce cervello-macchina”, a cura di Sergio Martinoia, Direttore del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, Università di Genova.

L’esposizione, presso il Centro Ricerche e Formazione Ambientali di Seveso, Largo 10 Luglio, sarà aperta al pubblico fino a sabato 26 novembre, ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19, con possibilità per le scuole di concordare visite guidate nella fascia mattutina.

L’offerta culturale sarà arricchita da alcuni incontri serali e da materiali video, pensati per favorirne la fruizione. Per avere informazioni e dettagli è possibile inviare una mail a eventifla@flanet.org.

