La XXII edizione di ScienzAfirenze ha visto un centinaio di studenti accompagnati dai loro docenti confrontarsi andando al cuore dell’esperienza scientifica

Nei giorni mercoledì 7 e giovedì 8 maggio 2025 si è svolta la XXII edizione di ScienzAfirenze1 dal titolo Scienza e fantascienza. Il dato come indizio. Per l’occasione un centinaio di studenti, provenienti da scuole di varie regioni, sono giunti a Firenze, presso il Liceo Scientifico dell’Istituto Salesiano dell’Immacolata, con lo scopo di incontrarsi e confrontarsi sul tema, a partire dagli esperimenti che hanno condotto durante l’anno scolastico presso i loro istituti, guidati dai loro insegnanti. Per accostare lo spirito di questo Convegno/Concorso si veda l’articolo di Alessio Rocci La fantascienza e il dato come indizio: la ricerca è un incontro senza fine.

Il primo giorno

Alle 8:30 del 7 maggio, hanno cominciato ad arrivare i gruppi di studenti; dopo essersi registrati, si sono recati allo Spazio Exhibit per portare nella postazione assegnata, ciascuno il proprio esperimento, il proprio poster, e tutto quanto potesse servire per raccontare il proprio lavoro. Infatti, questo spazio è un ambiente dedicato nel quale ciascun gruppo di studenti partecipanti al convegno ha la possibilità di presentare la propria ricerca o il proprio progetto a tutti gli altri gruppi: un luogo di scambio e condivisione molto interessante.

Alle 9:30 dopo l’introduzione ai lavori condotta da Giuseppe Tassinari, direttore del Convegno, è seguito l’intervento di Mattia Bulla, dell’Università di Ferrara, sul tema L’Universo come non si era mai osservato: la luce incontra la gravità. All’interno del convegno sono infatti solitamente previsti due lezioni magistrali tenue da protagonisti della ricerca scientifica italiana.

Dopo un breve intervallo, laboratorio in diretta, con Massimo Robberto in collegamento dallo Space Telescope Science Institute of Baltimora (USA), che ci ha raccontato del suo lavoro di raccolta e analisi dati. Il collegamento internet presentava qualche problema, ma i ragazzi non hanno perso l’attenzione e la concentrazione.

La mattinata si è conclusa con l’intervento di alcuni gruppi di studenti, selezionati dal Comitato Didattico, che hanno presentato dal palco le ricerche svolte nelle rispettive scuole.

Dopo la pausa pranzo, il convegno è ripartito con l’apertura dello Spazio Exhibit; i ragazzi erano pieni di entusiasmo e ogni gruppo illustrava il proprio esperimento come fosse il più bello della storia delle scienze, ed è sempre commuovente ascoltare questi ragazzi raccontare che hanno lavorato tanto e in mezzo a tanti imprevisti, sotto la guida dei propri insegnanti, felici di aver scoperto qualcosa insieme.

Nell’ultima parte del pomeriggio, di nuovo, alcuni gruppi di studenti, selezionati dal Comitato Didattico, hanno presentato dal palco le ricerche svolte nelle rispettive scuole.

Nella serata è seguita la cena sociale presso i locali dell’Istituto Salesiano. Essa è pensata dagli organizzatori come momento di incontro e confronto conviviale tra i partecipanti. In particolare per gli insegnanti, tra cui si è creato un legame di stima e di riconoscimento reciproco costruito anche attraverso altri momenti di dialogo come le web-conference che scandiscono durante l’anno i lavori che precedono il convegno, questa serata è stata un’occasione per scambiare esperienze. Qualche docente nuovo si è proposto per una collaborazione attiva per il prossimo anno. L’idea è di preparare un video promozionale di ScienzAfirenze «…ma basterebbe mostrare le facce dei nostri allievi, non li abbiamo mai visti così felici» hanno concluso. La cosa fa eco alla mia esperienza: alcuni dei miei studenti degli scorsi anni mi hanno detto che ScienzAfirenze è la cosa più bella che ricordano del liceo.

Il secondo giorno

La mattina dell’8 maggio si è aperta con la lezione di Paolo Musso, Ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università dell’Insubria, titolare di un corso, unico al mondo, di Scienza e fantascienza. Il suo contributo era stato pensato per mettere a tema il nesso tra l’immaginazione e la possibilità di realizzazione, e per approfondire in che cosa consista la conoscenza scientifica. Il silenzio e l’attenzione con cui gli studenti presenti al Convegno hanno seguito questa presentazione testimoniano l’autenticità di quanto è emerso.

Si è proseguito poi con la presentazione di altre tesine da parte degli studenti e con un altro periodo dedicato all’Exhibit Time.

La mattina si è conclusa con la premiazione dei migliori lavori di ricerca; ogni premio è stato accompagnato da una motivazione. La premiazione è sempre un momento vissuto con trepidazione da parte degli studenti, che sperano di vedere coronati i propri sforzi grazie a un riconoscimento, ma non tutti si vince e bisogna imparare anche a perdere.

Tutti i lavori premiati del biennio e del triennio sono consultabili sul sito di Diesse Firenze e Toscana ,

La prossima edizione

Al termine dei lavori il direttore del Convegno, Giuseppe Tassinari, dopo una breve sintesi dei due giorni, ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e, prima dei saluti finali, ha lanciato il titolo della XXIII edizione di ScienzAfirenze che si svolgerà nel 2026: Nuovi e vecchi strumenti per indagare i fenomeni in Natura. Il laboratorio tra tradizione e innovazione.

L’idea è di riflettere sulla tensione ad accrescere sempre di più le possibilità di indagine dei fenomeni in Natura, e di approfondire in che cosa consista la conoscenza scientifica, in particolare prestando attenzione al nesso tra essa e gli strumenti di indagine.

Il concorso ScienzAfirenze, sia per gli studenti sia per gli insegnanti che si coinvolgono, attraverso lo studio sperimentale di un fenomeno, in un cammino di conoscenza che porta sempre a un arricchimento personale, è una esperienza unica. Quindi il mio invito è, per capire veramente di che si tratta, di parteciparvi. Io sono diventata un’insegnante migliore.



Gisella Greggi

(già docente di Matematica e Fisica al Liceo Scientifico)

Nota

1 Il Convegno/Concorso ScienzAfirenze è promosso da Diesse Firenze in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato “Sassetti Peruzzi” di Firenze, l’Associazione Euresis e la Rivista Emmeciquadro e con il patrocinio di I.N.D.I.R.E., Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze. Il Convegno di anno in anno ha acquistato una autorevolezza nel panorama scolastico italiano per la pregnanza educativa e culturale che offre a chi vi partecipa. Il MIUR ha pertanto promosso l’iniziativa in tutte le scuole d’Italia e l’ha inserita nell’Elenco delle Esperienze di promozione delle eccellenze (Prot. 18/Dip/segr. del 28/01/08). Diesse é una associazione professionale di insegnanti. Nasce nel 1987 a Milano su iniziativa di un gruppo di docenti. Oggi è presente in tutto il territorio italiano attraverso altre 49 sedi locali, fra cui quella di Firenze, promotrice e organizzatrice anche de I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum, de Le Vie d’Europa, di Libraperto e di Performance d’Autore. La rete di sedi regionali e locali è coordinata dalla sede nazionale. È dotata al suo interno di un Comitato Scientifico che accoglie le richieste che provengono dalle sedi locali, dalle scuole o dai singoli insegnanti, gestendo le attività di formazione per lo sviluppo della cultura professionale. Promuove, inoltre, il rapporto con le università e le istituzioni per la valorizzazione della professionalità docente.

