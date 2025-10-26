L’attività di ricerca di don Matteo Galaverni, sacerdote e cosmologo alla Specola Vaticana, partendo dalle domande dei giovani in visita all’Osservatorio.

Come abbiamo documentato in diversi articoli su questa rivista, la Specola Vaticana di Castel Gandolfo, uno dei più antichi osservatori astronomici attivi al mondo, ha legato il suo nome a momenti importanti della ricerca sul cosmo. Abbiamo chiesto a Matteo Galaverni, che ci ha aiutato a conoscere studiosi importanti come Angelo Secchi, Giuseppe Lais e George Coyne, di raccontare la sua esperienza di ricerca all’interno dell’istituto. A partire dalle domande che pongono i visitatori, lo sguardo è alle recenti scoperte sull’universo e al rapporto tra scienza e fede significativamente riferito alla sua esperienza di sacerdote e cosmologo.

SOMMARIO/ N° 91 – Settembre 2025 – La sfida delle discipline scientifiche

Anche alla Specola Vaticana nei mesi passati si è potuto respirare il clima del Giubileo dei Giovani. Tanti gruppi, dall’Italia e non solo, hanno infatti chiesto di venire a visitare l’Osservatorio astronomico Vaticano ed incontrare i ricercatori in questo periodo. Siamo stati felici di poterli accogliere presso la sede della Specola a Castel Gandolfo e il centro visitatori delle cupole astronomiche nei giardini di Villa Barberini1.

EDITORIALE N.91 - La sfida delle discipline scientifiche

Partendo dalle tante domande e dalle curiosità dei giovani si è creato un bel clima di dialogo. Questi incontri sono divenuti un’occasione per raccontare la storia dell’Osservatorio e le ultime novità sulle ricerche che si svolgono alla Specola. Proprio prendendo spunto da alcune delle domande di questi incontri provo a raccontare la mia attività di sacerdote cosmologo alla Specola Vaticana.

Come vivi il rapporto tra fede e scienza nel lavoro quotidiano alla Specola?

Uno dei compiti della Specola è proprio quello di mostrare la complementarietà tra scienza e fede facendo ricerca scientifica. Sin dalla sua rifondazione in Vaticano nel 1891 Papa Leone XIII ha voluto promuovere un osservatorio astronomico per mostrare al mondo come «la Chiesa e i suoi Pastori non si oppongono alla vera e solida scienza, sia umana sia divina, ma l’abbracciano, l’incoraggiano e la promuovono con tutto l’impegno possibile»2. Alcuni anni dopo il gesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) scriveva: «Noi cristiani non dobbiamo aver paura o scandalizzarci a torto dei risultati della ricerca scientifica, sia in fisica, sia in biologia, sia in storia. […] La Scienza con le sue analisi non deve dunque turbare la nostra Fede. Essa deve al contrario aiutarci a meglio conoscere, comprendere e apprezzare Dio. Da parte mia sono convinto che non ci sia per la vita religiosa nutrimento naturale più potente del contatto con le realtà scientifiche ben comprese. […] Di conseguenza, – è vano ed ingiusto porre in opposizione la Scienza a Cristo, o separarli come due ambiti estranei l’uno all’altro. La Scienza, da sola, non può scoprire Cristo, – ma Cristo soddisfa i desideri che nascono nel nostro cuore alla scuola della Scienza»3.

SCIENZA&STORIA/ Giovanni Prodi e Silvia Dentella: una profonda collaborazione, fra ricerca e insegnamento

Per me, e per gli altri dodici ricercatori della Specola, è un privilegio poter continuare a fare ricerca scientifica all’interno di questa tradizione. Cerchiamo di fare questo rispettando le differenze tra scienza e fede, ma anche mostrando la loro complementarità. Le tensioni nascono infatti quando si assolutizza una di esse. Come insegnava San Giovanni Paolo II: «La scienza può purificare la religione dall’errore e dalla superstizione; la religione può purificare la scienza dall’idolatria e dai falsi assoluti. Ciascuna può aiutare l’altra a entrare in un mondo più ampio, un mondo in cui possono prosperare entrambe»4.

SCIENZAinATTO/ Alla Specola Vaticana oggi: ricerca, formazione, spiritualità

Come sono nate la tua vocazione e la tua passione per la scienza?

La mia vocazione è nata e cresciuta nella piccola parrocchia di “Gesù Buon Pastore” alla periferia di Reggio Emilia. In particolare ho iniziato a interrogarmi sulla chiamata del Signore guardando la testimonianza di alcuni sacerdoti e laici, ma anche lo studio ha avuto la sua importanza. In particolare, fin dal liceo mi ha affascinato vedere come ci possa essere un’unità, un’armonia tra la scienza e la fede.

Vai al PDF per l’intero articolo

Matteo Galaverni

(Presbitero della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, cosmologo presso la Specola Vaticana)

SCIENZAinATTO/ Sulle orme di Lejeune

© Rivista Emmeciquadro