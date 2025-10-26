Con lo stesso titolo suggestivo delle edizioni 1936 e 1943 è riproposto il testo di Ginestra Amaldi e Laura Fermi: divulgazione scientifica esemplare.

Il testo si presenta articolato in tante sezioni, ciascuna delle quali ha una sua particolare funzione, perché il lettore possa cogliere il significato della ripubblicazione nel 2024 di un testo di divulgazione scientifica, uscito nel 1943 nel pieno della II guerra mondiale, come nuova edizione della prima del 1936. Le diverse sezioni concorrono infatti a contestualizzare storicamente il testo scientifico sia nelle vicende personali e familiari delle autrici sia nei drammatici eventi pubblici degli anni in cui è scritto.

Le autrici sono coinvolte personalmente nelle scoperte di cui raccontano, in quanto «gentili spose di Enrico Fermi e di Edoardo Amaldi» (p. 39 – Prefazione di O. M. Corbino, 1936), ciascuna con carattere e competenze diverse: Ginestra Amaldi, laureata in fisica e Laura Fermi, con spiccata propensione alla scrittura (non si può non ricordare il suo Atomi in famiglia del 1954, l’anno della morte del marito), entrambe «… “spose” intelligenti, impegnate, sensibili e riservate, protagoniste e acute osservatrici di eventi straordinari» (p. 13 – Prefazione di Ugo Amaldi).

Dalla loro amicizia, personale e famigliare, nasce il testo del 1936; la particolarità del titolo che potrebbe far pensare a una suggestione pubblicitaria, ha invece un significato storico/epistemologico come le due autrici spiegano nella presentazione della loro opera sulla rivista Sapere (p.17- Introduzione storica di Adele La Rana): «La trasmutazione artificiare degli elementi e la radioattività artificiale sono state accolte con spirito diverso dal vasto pubblico dei profani e dal ristretto numero dei fisici: i primi hanno visto in esse soltanto la sospirata realizzazione del secolare sogno degli alchimisti, mentre i secondi hanno trovato in queste nuove ricerche uno dei più potenti mezzi per poter tentare la soluzione di un problema non meno secolare: la completa conoscenza della costituzione della materia». E questo cambio di paradigma, qui spiegato in modo semplice, rappresenta il filo che attraversa tutta la trattazione scientifica. Essa è strutturata in dieci capitoli i cui titoli scandiscono la traiettoria dell’esposizione che va dall’ipotesi atomica, alla definizione di nucleo, attraverso la scoperta delle sostanze radioattive, le trasformazioni radioattive presenti in Natura e i metodi di rivelazione; negli ultimi capitoli è affrontata la radioattività artificiale, arrivando a porre il problema delle forze nucleari e le prime ipotesi al riguardo.

La trattazione è chiara, semplice nella spiegazione, concettualmente rigorosa, e corredata di disegni e di sedici tavole con fotografie originali di strumenti e di fenomeni rilevati con la Camera di Wilson; non si ricorre mai alla formalizzazione matematica che sarebbe stata di difficile comprensione al lettore, perché lo scopo delle autrici è dichiarato proprio all’inizio del primo capitolo (L’ipotesi atomica, p. 41), dove affermano che lo studio dei fisici «non è stato facile né leggero. Anzi le difficoltà incontrate dagli scienziati sono state superate con molta fatica e con l’aiuto di complicate teorie matematiche; per questa ragione i profani non hanno potuto seguire i fisici passo passo nella loro investigazione. […] Solo ultimamente alcuni risultati sperimentali pubblicati dai giornali […] hanno destato in qualcuno la curiosità di sapere di più, di collegare i pochi fatti che la stampa quotidiana ha potuto divulgare. […] E poiché i risultati sono spesso semplici e interessanti anche se i metodi di studio sono alquanto difficili abbiamo pensato di esporre in questo libro alcune delle idee attuali sulla costituzione della materia e delle prove sperimentali su cui queste sono basate».

Potrebbe essere considerato una sorta di manifesto di una divulgazione scientifica efficace che deve tendere a far sì che il lettore comprenda quanto legge, una tensione così spesso disattesa oggi! E per questo le autrici accanto alle acquisizioni teoriche danno spazio alle attività sperimentali che le hanno supportate e spesso ricorrono, per renderle concrete, a esempi e analogie tratti dal mondo macroscopico. Sono parte di questa tensione alla chiarezza le brevi introduzioni all’inizio di ogni capitolo in cui è ripreso il filo della riflessione, mostrando che cosa è acquisito e i passi nuovi che si sono compiuti o si stanno compiendo; ne deriva una visione interessante di quella che possiamo chiamare la natura dell’indagine scientifica alla base della conoscenza del mondo fisico. Ne riporto una come esempio (VII, Il nucleo, p. 121) «Nella fisica dell’atomo si prescinde di solito dalla struttura del nucleo, considerando questo, data la sua estrema piccolezza, come un punto materiale. Questa descrizione, sufficiente per spiegare la maggior parte dei fenomeni atomici, è però certamente incompleta e la dimostrazione più convincente di questo fatto si ha nei fenomeni radioattivi, noti ormai da una cinquantina di anni. […] vi è poi un altro fatto che […] ci induce ad assegnare al nucleo una struttura complessa: è noto che i pesi degli isotopi dei vari elementi sono con grande approssimazione, multipli interi del peso dell’atomo di idrogeno; […] In base a queste considerazioni furono fatti vari tentativi per spiegare la struttura del nucleo; però solo dopo la scoperta di due nuove particelle si riuscì a costruire un modello nucleare del tutto soddisfacente. […] Queste due nuove particelle sono il neutrone e l’elettrone positivo o positrone.»

Con la sezione Microcosmo e macrocosmo: una visione unificata dell’Universo, Luisa Bonolis arricchisce e completa il testo offrendo al lettore una sintesi essenziale, storico/concettuale, della fisica delle particelle e dei suoi legami con la struttura dell’Universo, dei risultati acquisiti e dei problemi oggi ancora aperti

Per concludere mi piace citare il giudizio di Adele La Rana (Introduzione storica, p. 21) che mi sento di condividere.

«Il libro […] resta ancora oggi un testo di formidabile efficacia divulgativa. Come certe cose particolarmente preziose e ben riuscite, accresce il proprio pregio nel tempo», testimoniando «in modo mirabile le difficoltà del costruire nuova conoscenza – e lo fa grazie proprio alla mediazione diretta che le autrici intessono tra il mondo della ricerca e il pubblico.»

Un testo dunque certamente utile ai docenti di fisica non solo per i contenuti esposti, ma anche per l’efficacia della modalità comunicativa.

Ginestra Amaldi e Laura Fermi

Alchimia del tempo nostro

Castelvecchi, 2024

Pagine 254 euro 22,00

Recensione di Maria Elisa Bergamaschini

© Rivista Emmeciquadro