Comunicare la scienza in ambiti diversi: bioscienze, astrofisica, sociologia, economia, psicologia, cinema e altri.

Dal suo inizio, con Galilei, la scienza ha sempre dovuto affrontare la sfida della comunicazione. Per stabilire un rapporto di fiducia con quanti più destinatari possibili si sono cercate soluzioni comunicative differenziate per contesti e tipi di contenuti.

A questo proposito i contributi di diversi autori raccolti in questo saggio affrontano la comunicazione scientifica dalla prospettiva di competenze diverse: scienze della vita, microbiologia, astrofisica, sociologia della comunicazione, economia, psicologia, pedagogia, teoria dei linguaggi, cinema, teatro, giornalismo scientifico e comunicazione istituzionale.

SCIENZA&LIBRI/ L’eleganza del vuoto

È facile riconoscere che in tutti gli ambiti appena ricordati sorgono con una certa frequenza questioni della massima importanza: il rapporto fra comunicazione scientifica e verità, la necessità di traduzioni fra linguaggi diversi, i modi di valutare le fonti, ma anche, più semplicemente, la differenza fra congetture e teorie, fra risultati provvisori o in progress e conoscenze acquisite.

SCIENZA&LIBRI/ L’eleganza del vuoto

Paradigmatico è quanto riportato da Giuseppe Tanzella Nitti nel suo contributo: «La ricerca in astronomia, astrofisica e cosmologia, insieme alla tecnologia spaziale che ne sostiene ormai gran parte degli studi, rappresenta uno dei settori scientifici di maggiore impatto mediatico sul pubblico.[…] La fisica e la cosmologia conquistano gli spazi della comunicazione anche per il valore ‘controintuitivo’ della loro descrizione del mondo, che pone forti sfide al senso comune.[…] Se la scala della grande maggioranza dei fenomeni astrofisici non consente la loro riproducibilità in laboratorio, la cosmologia ha un oggetto per definizione non riproducibile, l’intero cosmo fisico. In merito al contenuto veritativo delle visioni cosmologiche totalizzanti, diviene allora importante riconoscere con che tipo di ‘insufficienza’ sperimentale abbiamo a che fare: si tratta di dati che potranno un giorno arrivare (insufficienza sanabile), o si tratta, invece, di conferme che non potremo mai ottenere (insufficienza insanabile)?» (pp. 35-37).

SCIENZA&LIBRI/ Capire e comunicare la scienza

Come indicato nel contributo di Alessandro Ricotti e Simone Tosoni: «Non si tratta in questo senso di minare l’autorevolezza della scienza, ma di fondarla su una più realistica rappresentazione e comprensione dell’effettivo funzionamento della ricerca. Per gli autori, il problema è semmai la diffusione di uno scientismo epistemologico ingenuo (Lukić – Žeželj, 2023), che ritiene il metodo scientifico garante di verità immutabili e incrementali, e soprattutto che non lasciano spazio a dissenso e controversia. I rischi di tale rappresentazione della scienza risulterebbero particolarmente evidenti in fasi di crisi, quando i reali meccanismi di funzionamento della ricerca vengono pubblicamente esposti, come nel caso di diagnosi discordanti per uno stesso stato patologico. In questi casi, le incertezze dell’impresa di produzione del sapere scientifico, non contemplate dallo scientismo ingenuo, finirebbero per essere interpretate come segno di incompetenza degli scienziati, quando non di loro malafede o collusione con il mondo della politica o degli affari, così come per esempio sempre più spesso denunciato dal crescente populismo scientifico (Mede – Schäfer, 2020).» (p. 55).

SCIENZA&LIBRI/ Scienza chiara, Scienza oscura

Nel contributo di Giuseppe Riva, l’attenzione è posta sul nuovo fenomeno originato dalla diffusione dei media e in particolare dei social media: gli influencer. «Dalla metà degli anni 2000 alla metà degli anni 2010 […] con la nascita e l’espansione dei social media, si assiste a una moltiplicazione e a una segmentazione delle piattaforme e dei pubblici online, che offrono agli influencer nuove opportunità e sfide per creare e condividere i loro contenuti. Tra queste piattaforme, emergono quelle dedicate alla condivisione di video, come YouTube, che consentono agli influencer di esprimersi in modo più creativo, dinamico e interattivo. Inoltre, gli influencer iniziano a collaborare con le aziende e i brand, che li riconoscono come dei potenti strumenti di marketing e di comunicazione. In questa fase, la scienza diventa un ambito di interesse crescente per gli influencer, che iniziano a produrre contenuti dedicati alla divulgazione scientifica, sfruttando le potenzialità dei video per illustrare concetti, esperimenti, scoperte e curiosità scientifiche.» (p.71). Decisivi a questo proposito «sono degli esempi di iniziative e buone pratiche che hanno coinvolto influencer e scienziati. La prima è l’implementazione di standard etici e professionali per la comunicazione scientifica online (Medvecky – Leach, 2017). […] codice deontologico per la comunicazione scientifica online proposto dalla società dei Giornalisti Professionisti Americani, che include le seguenti regole: citare le fonti e le evidenze scientifiche, dichiarare i conflitti di interesse, correggere gli errori, proteggere la privacy, rispettare la diversità, promuovere il dialogo e la partecipazione, e valutare l’impatto della comunicazione. […] La seconda è la collaborazione con esperti e organizzazioni scientifiche per la comunicazione scientifica online.» (pp. 78-79).

E come è affermato nel contributo di Roberto Rizzente: «Se, da un lato, la scienza ha la possibilità infatti di raggiungere un pubblico esponenzialmente infinito, trasformandosi in un vero e proprio affare pubblico, dall’altro – come la recente pandemia ha dimostrato – corre il rischio di un fraintendimento, dovendo utilizzare un linguaggio che non è quello corrente e scontando una ‘crisi dell’expertise’ (Eyal, 2019) che, almeno nel contesto mediatico in cui tutte le posizioni degli ‘esperti’ finiscono con l’equipararsi, porta alla sfiducia degli spettatori verso quel nucleo residuale di verità di cui essa presume di farsi portavoce (Marrone – Migliore, 2021).» (p. 130).

Per quanto riguarda il sottotitolo del libro Conoscenze e scelte condivise in una società aperta mi è sembrato non sufficientemente considerato l’aspetto di problematicità imposto dall’affermazione delle big tech che oggi si pongono come i maggiori attori del cambiamento tecnologico del prossimo futuro con finalità, per molti versi, opinabili quando non addirittura preoccupanti ed allarmanti.

Franco Giudice (a cura di)

Capire e comunicare la scienza

Conoscenze e scelte condivise in una società aperta

Vita e Pensiero, 2024

Pagine 256 euro 18,00

Recensione di Renzo Gorla

© Rivista Emmeciquadro