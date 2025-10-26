A partire dalla dialettica in età prescientifica, l’autore traccia un percorso storico sull'esistenza o meno del vuoto secondo scienziati, filosofi, artisti

«Da tempo immemorabile gli umani cercano gli strumenti adatti per penetrare l’abisso senza correre rischi. Perché guardare in faccia la voragine senza fondo è molto pericoloso. La quintessenza del non essere è la sostanza più terribile tra tutte, dotata del potere di annichilire, inghiottendola, ogni forma dell’esistente. Mancano le parole, non ci sono immagini né suoni adatti per descrivere ciò che l’occidente ha sempre associato al nulla. Ancora oggi risulta difficile parlare del vuoto senza scatenare paure ancestrali e terribili equivoci. Anche a noi uomini e donne del XXI secolo, il vuoto spalancato strozza in gola le parole, toglie il respiro, inquieta. Il concetto stesso di vuoto suscita un indicibile sgomento. Perfino nel linguaggio moderno il termine continua a risuonare di connotazioni negative: “un discorso vuoto”, “girare a vuoto”, “parole vuote”. Per non parlare del malessere di chi ha lo “stomaco vuoto”, o di quello mentale di chi avverte “un vuoto interiore”, capace di divorare la sua esistenza. Questo libro può aiutarci a superare tali pregiudizi e a farci scoprire l’incredibile bellezza del vuoto, la sua insuperabile meraviglia» (p. 12-ePub).

SCIENZA&LIBRI/ Capire e comunicare la scienza

Nel primo capitolo l’autore ripassa in rassegna le concezioni del vuoto che si sono succedute e scontrate nel periodo prescientifico. Due espressioni latine sintetizzano bene il pensiero occidentale ex nihilo nihil e horror vacui con l’eccezione di Democrito e la sua scuola che prevedeva il vuoto come spazio in cui gli atomi (costituenti indivisibili della materia) possono muoversi e aggregarsi. Al contrario, la tradizione orientale prevede la presenza essenziale del vuoto in tutte le sue manifestazioni culturali e religiose.

SCIENZA&LIBRI/ L’eleganza del vuoto

Nel secondo capitolo l’autore, partendo da Galilei, ci porta alla scoperta del vuoto operata dalla scienza. Le scoperte di Evangelista Torricelli, allievo di Galilei, mostrarono per la prima volta l’esistenza del vuoto e le scoperte di Isaac Newton mostrarono che non esistevano più forze distinte per il moto dei pianeti e per il moto degli oggetti sulla Terra, ma una forza unica, l’attrazione gravitazionale, che si propagava a distanza, senza contatto, con spazio e tempo assoluti. Con fenomeni di riflessione e rifrazione trovarono una spiegazione basata su una concezione ondulatoria della luce che richiedeva un mezzo per la propagazione delle onde stesse e che fu chiamato etere luminifero. Con Michael Faraday e James Clerk Maxwell, nella seconda metà dell’Ottocento, la teoria ondulatoria della luce trova la sua conferma. Dimostrarono che fenomeni elettrici potevano produrre effetti magnetici e viceversa e tutto si poteva spiegare ipotizzando una forza unificata: la forza elettromagnetica. Per Maxwell la luce non è altro che un’onda elettromagnetica che attraversa lo spazio e che per la sua propagazione ha bisogno di una sostanza solida, l’etere, che occupa l’intero spazio. Anche l’attrazione gravitazionale fra i corpi celesti è trasmessa dall’etere.

SCIENZA&LIBRI/ Capire e comunicare la scienza

Nel terzo capitolo viene illustrata la messa in discussione definitiva dell’etere. Con gli esperimenti di Michelson-Morley del 1887 viene verificato che la luce si muove con velocità indipendente in qualunque direzione. Questa è la conclusione che sarà definitivamente esposta da Albert Einstein nel suo articolo del 1905: la velocità della luce nel vuoto è un’invariante, una costante universale. «Quello che vale per un sasso lanciato da una carrozza in corsa, cioè che la sua velocità rispetto al suolo aumenta, non vale per la luce. Un raggio di luce viaggia sempre a c indipendentemente dalla velocità del sistema di riferimento dell’osservatore» (p. 53-ePub). La velocità è un rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo. Se deve rimanere costante significa che spazio e tempo non sono più gli stessi e si fonderanno insieme, costituiranno una nuova entità plastica e deformabile: lo spazio-tempo. Crollano lo spazio e il tempo assoluti teorizzati da Newton. Nel 1909 Ernest Rutherford, bombardando sottili lamine di oro con particelle alfa cariche positivamente e misurando gli angoli di deflessione, dimostrò che la carica positiva degli atomi e quasi tutta la loro massa era confinata in un minuscolo nucleo piazzato al centro della struttura, con gli elettroni che orbitavano intorno a grande distanza. Che gli atomi fossero essenzialmente fatti di vuoto stabiliva che il vuoto non dominava solo i grandi spazi che separano le stelle ma dominava anche le distanze minime dove si aggregano i componenti elementari della materia.

SCIENZA&LIBRI/ Scienza chiara, Scienza oscura

Nel quarto capitolo l’enfasi è posta sul vuoto cosmico. Nel 1924 Edwin Hubble riuscì a dimostrare che la nebulosa di Andromeda era anch’essa una galassia e di colpo il nostro Universo diventava più grande di quanto era stato immaginato fino a quel momento. Ma la conseguenza più sorprendente accadde nel 1929. Hubble, che nel frattempo aveva scoperto altre galassie a spirale, vide che si stavano allontanando le une dalle altre a gande velocità. Il regno del vuoto e del silenzio non solo era gigantesco ma le sue dimensioni continuavano a crescere a un ritmo spaventoso. Ma le scoperte di Hubble confermavano la teoria di Geoges Lemaître che aveva stabilito che lo spazio-tempo si sta espandendo a partire da un istante iniziale che risale a miliardi di anni fa. Quella che inizialmente Einstein considerò una «conclusione abominevole» si affermò come teoria del Big-Bang che troverà innumerevoli riscontri sperimentali. Ci si sarebbe aspettata una distribuzione omogenea della materia nell’Universo ma le misure sistematiche dei primi anni Ottanta confermarono i risultati iniziali: vuoti e supervuoti sono componenti essenziali del nostro Universo. L’ipotesi che tali spazi fossero riempiti di materia oscura per garantire una distribuzione omogenea della materia nell’Universo fu smentita da ogni verifica. Laddove non c’era traccia di materia luminosa non vi era traccia di materia oscura. Nella seconda metà degli anni Novanta Saul Perlmutter scoprì che la velocità di espansione dell’Universo era in aumento. Nessuna spiegazione risultò convincente e ci si limitò a chiamare il fenomeno «energia oscura». Nel 2016 Karl Schwarzschild prende in considerazione una simmetria perfettamente sferica e ipotizza una concentrazione di massa estrema che sia capace di deformare in modo così drastico lo spazio-tempo da intrappolare persino la luce. Nel 1967 John Archibold Wheeler coniò per corpi celesti di questa natura la fortunata definizione di «buchi neri». Neri perché non possono emettere luce e buchi perché sono capaci di inghiottire la materia che si trova nelle zone circostanti. Attorno al buco nero si forma un volume sferico e buio, definito «orizzonte degli eventi» che nasconde al mondo esterno ogni dettaglio di ciò che è contenuto al suo interno. Molti emettono dai poli lunghi filamenti di materia e grandi quantità di radiazione e si estendono per migliaia di anni luce. Tutto quel materiale espulso finisce per fertilizzare le zone esterne. Alcuni degli oggetti più vuoti dell’Universo, perché il volume racchiuso nell’orizzonte degli eventi è sostanzialmente fatto di vuoto, risultano i più pieni perché contengono quantità mostruose di materia e di energia.

Capitolo quinto. Anche se togliessimo tutto quello che conosciamo dall‘Universo rimarrebbe qualcosa: il campo di Higgs (1964). Negli anni Sessanta si stavano gettando le basi del modello standard e tutto si incastrava perfettamente. La materia risultava composta di quark e leptoni, particelle a spin frazionario detti fermioni, e le loro interazioni erano descritte attraverso lo scambio di altre particelle a spin intero, chiamate bosoni che trasmettevano l’interazione forte, debole ed elettromagnetica. La forza forte era quella che teneva insieme i quark e permetteva la formazione di stati legati, strutture materiali compatte come i protoni o i neutroni. Quella debole era invece responsabile della loro disintegrazione che era alla base di alcuni decadimenti radioattivi. Il modello combinava insieme relatività speciale e meccanica quantistica. Ma questo marchingegno funzionava solo se elettromagnetismo e forza debole potevano essere considerati manifestazioni diverse della stessa forza. La forza elettromagnetica, trasportata dai fotoni, ha un raggio d’azione infinito. L’altra è confinata nelle distanze sub-atomiche agisce sol all’interno dei nuclei perché i suoi portatori sono alcune delle particelle più massicce della famiglia: due bosoni W carichi e un bosone Z neutro (pesanti ottanta atomi di idrogeno). Poiché le equazioni che descrivevano la forza elettromagnetica e la forza debole erano le stesse, l’unica differenza che poteva spiegare la diversa massa dei portatori veniva dal mezzo nel quale le forze si propagavano. I fotoni e i portatori della forza debole, i W e i Z avevano una relazione diversa con il vuoto in cui si propagavano. Il vuoto era pieno di qualcosa che veniva avvertito da W e Z, mentre i fotoni lo attraversavano senza alcuna difficoltà assolutamente insensibili a questa strana struttura materiale che occupava l’intero Universo. I giovani scienziati (Robert Brout, Francois Engelrt e Peter Higgs) ipotizzano un campo scalare prodotto da una particella massiccia come responsabile di questo meccanismo. Si dicono scalari i campi che associano a ogni punto dello spazio un solo numero. Riempie il vuoto e lo fa diventare elettrodebole capace di riconoscere e differenziare tra loro i potatori della nuova forza unificata. La differenza di comportamento emerge come differenza di massa. La massa risulta una proprietà acquisita grazie all’interazione con il campo scalare dai tre immaginato. Questa proposta diventa ancora più rilevante quando ci si accorge che anche fermioni e leptoni nascono senza massa e l’acquistano grazie al campo elettro debole. Quando nel 2012 gli esperimenti in LHC annunciarono la scoperta del bosone di Higgs, particella responsabile del campo scalare, si ebbe la conferma che i «ragazzi del ‘64» avevano visto giusto. La nuova particella era la manifestazione materiale di un campo invisibile che riempie il nostro Universo assegnando una massa distinta a ogni particella elementare, attraverso l’interazione con il campo stesso.

Capitolo sesto. Per capire a fondo il meccanismo che ha generato il nostro Universo bisogna fare i conti con le strane leggi che regolano il comportamento microscopico della materia. Con il nome di meccanica quantistica si intende la più dettagliata descrizione del mondo materiale che siamo stati capaci di costruire fino a ora. Nel 1928 Paul Dirac, volendo incorporare la relatività speciale nella meccanica quantistica, formula la sua equazione d’onda relativistica per gli elettroni liberi che descrive bene il comportamento degli elettroni ultraveloci, ma contiene anche qualcos’altro. Si tratta di una nuova particella per la quale Dirac sceglie il nome di «antielettrone». Nel 1932 Carl David Anderson troverà le tracce lasciate da queste particelle in una camera a nebbia. È il primo componente scoperto dell’antimateria e che oggi chiamiamo positrone. Con la sistematizzazione e generalizzazione dei concetti formulati nei primi anni trenta, la seconda rivoluzione quantistica diventa una teoria scientifica completa. A ciascuno dei campi conosciuti viene associata una particella. Il campo elettromagnetico è un’onda di probabilità per il fotone. L’intensità del campo in un dato punto dello spazio, corrisponde alla probabilità di trovare in quel punto la particella quantistica associata. Un elettrone non è più il minuscolo pianetino che orbita attorno al nucleo occupando traiettorie ben definite. È anch’esso definito da un’equazione d’onda che ci permette di calcolare la probabilità di trovarlo in una certa posizione in un dato momento. Le forze sono descritte da interazioni tra campi, mediate dallo scambio di particelle. Il vuoto, che era descritto come ciò che restava quando si eliminava ogni forma di materia, non è più l’assenza di qualcosa ma un particolare stato della materia, quello nel quale tutti i campi fluttuano intorno allo zero e in quanto tale risulta essere uno stato materiale esso stesso. In effetti se eliminassimo ogni contenuto di materia dall’Universo porteremmo a zero tutti i campi ma non potremmo eliminare il principio di indeterminazione. I campi devono necessariamente oscillare: è obbligatorio che ci siano fluttuazioni e quindi c’è energia ovunque. Viene chiamata energia di punto zero, la minima consentita dalle leggi della fisica. Il vuoto ha zero campi in media, ma istante per istante, punto per punto, devono essere presenti le loro fluttuazioni. Il vuoto è una specie di giacimento infinito, contenente ogni forma di materia e antimateria. È lo stato di minima energia, lo stato fondamentale, il basamento essenziale su cui si regge il tutto, perché è quello da cui tutto è stato originato. «Il grande evento è avvenuto 13,8 miliardi di anni fa, è iniziato in sordina con una delle minuscole fluttuazioni che caratterizzano lo stato di vuoto. Una delle numerose insignificanti bollicine che compongono la schiuma quantistica estrae dal vuoto, casualmente un tipo di particella molto particolare che la rigonfia e la fa crescere in maniera parossistica. È il campo dell’inflazione, un campo che ha qualche somiglianza con quello che risulterà il campo di Higgs. È portato da particelle neutre, molto semplici, chiamate «inflatoni». […] È una specie di mostruosa antigravità che invece di portare alla contrazione e al collasso, spinge tutto, in una maniera furibonda, verso l’esterno. L’inflazione fa crescere a dismisura la piccola porzione di spazio-tempo. Per conservare l’energia, via via che cresce, la bollicina si riempie di altri inflatoni, così che la spinta aumenta vertiginosamente. In una frazione di secondo tutto si trasforma in un oggetto macroscopico, caldissimo, densissimo che ribolle di particelle. Quando la crescita inflazionaria si ferma, il piccolo universo che ha prodotto è grande come un pallone da calcio, ma contiene già tutto quello che diventerà materia per costruire miliardi di galassie. […] Sono ancora troppe le cose che non conosciamo. E molte sembrano proprio nascoste nelle strane proprietà del vuoto. A riprova di questa imbarazzante ignoranza, la misura della densità media dell’energia del vuoto cosmico. Assumendo le fluttuazioni dei campi conosciuti nello stato di vuoto, si può calcolare l’energia di punto zero ma il risultato è ridicolmente più alto del valore sperimentale. Oltre cento ordini di grandezza separano l’energia del vuoto, misurata ormai con grande precisione, dal valore teorico calcolato. Il più catastrofico insuccesso della fisica teorica moderna forse nasconde qualcosa di estremamente importante» (p.130-ePub).

Alla fine di questa carrellata sugli studi sul vuoto nella storia, nel capitolo settimo viene offerta una rassegna degli utilizzi e studi futuri relativi al vuoto stesso. Relativamente alla microelettronica i processi produttivi che permettono di realizzare banchi di memoria, processori centrali, processori grafici fino alle unità di accelerazione dell’intelligenza artificiale sono possibili solo da quando abbiamo imparato a padroneggiare le tecniche del vuoto. Per realizzare potenze di calcolo ancora superiori si studiano e si realizzano in condizioni di vuoto spinto i «qubit» componenti di base dei computer quantistici. Fino a quando non si troveranno comportamenti quantistici che si realizzino in nanostrutture tenute a temperatura ambiente, il vuoto sarà una componente essenziale della nuova generazione di computer. Relativamente alle grandi infrastrutture di ricerca sarà ancora il vuoto a sostenerle. Nuovi ed estremamente più potenti interferometri e acceleratori di particelle avranno bisogno di vuoto spinto per le nuove ricerche rispettivamente sulle onde gravitazionali e per la produzione di bosoni di Higgs e antimateria. Il vuoto fuori dall’atmosfera terrestre sembra poi la base più promettente per strumenti ed esperimenti per lo studio del processo di formazione dell’Universo. «Qualunque sia il risultato di questa nuova ondata di esplorazioni una cosa è certa: la ricerca sul vuoto è destinata a segnare indelebilmente il nostro futuro. È facile immaginare che, come la comprensione del funzionamento microscopico della materia ci ha permesso di dar vita a un’infinità di tecnologie la stessa cosa potrebbe avvenire se si svelassero le leggi che governano il comportamento più intimo del vuoto.» (p.148-ePub).

Guido Tonelli

L’eleganza del vuoto

Di cosa è fatto l’Universo

Feltrinelli, 2025

Pagine 192 euro 17,10

Recensione di Renzo Gorla

© Rivista Emmeciquadro