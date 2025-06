Maturità 2025, guida completa alla seconda prova Scienze Umane: come funziona, quali sono le tracce e come prepararsi al meglio

Maturità 2025, seconda prova Scienze Umane: materie, indirizzi e struttura del compito

Eccoci arrivati alla seconda prova scritta della Maturità 2025 per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, un momento centrale dell’esame di Stato che si svolge in contemporanea in tutte le scuole italiane e che coinvolge migliaia di maturandi e il liceo in questione, che nel nuovo ordinamento ha sostituito il vecchio indirizzo socio-psico-pedagogico, si articola in due percorsi distinti: quello tradizionale e quello economico-sociale.

Per gli studenti del primo indirizzo, la materia oggetto della prova è una sola – Scienze Umane – che comprende quattro ambiti fondamentali: antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia, mentre per l’indirizzo economico-sociale la seconda prova si divide tra Scienze Umane e Diritto ed Economia Politica, con un approccio più legato anche alla realtà giuridica ed economica contemporanea, che richiede agli studenti una visione ampia e integrata dei fenomeni sociali.

L’esame è strutturato in modo da proporre una traccia con una consegna iniziale, accompagnata da un documento teorico o descrittivo che gli studenti devono leggere e analizzare, per poi costruire su quella base una riflessione argomentativa ma non mancano i quesiti, che servono da guida e che aiutano a sviluppare il ragionamento, ponendo attenzione su concetti specifici o connessioni tra autori, teorie e pratiche educative.

L’elaborato finale deve dimostrare una buona capacità di sintesi e rielaborazione, competenza nell’uso del linguaggio disciplinare e padronanza dei contenuti affrontati durante il triennio; la prova dura sei ore e durante lo svolgimento è consentito l’uso del dizionario di italiano per tutti, mentre per l’indirizzo economico-sociale si possono consultare anche la Costituzione, il Codice Civile e le leggi complementari, a patto che siano senza di commenti.

Questo esame non si propone di misurare esclusivamente la memoria pura, ma la capacità di comprendere, interpretare e comunicare con consapevolezza contenuti che parlano dell’essere umano, delle sue relazioni e delle dinamiche della società in cui vive.

Maturità 2025, seconda prova Scienze Umane: consigli utili per affrontarla

La seconda prova della Maturità 2025 per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane è una sfida alla portata di chi ha seguito con attenzione il percorso scolastico e ha imparato ad affrontare i testi con spirito critico, metodo e un minimo di organizzazione: il consiglio iniziale è semplice ma fondamentale, ovvero prendersi il tempo per leggere bene la traccia e i documenti allegati, senza fretta, con l’obiettivo di comprendere a fondo cosa viene richiesto e come impostare il lavoro, in quanto spesso una lettura superficiale porta fuori strada, mentre rileggere una seconda volta permette di cogliere sfumature importanti, che possono fare la differenza nella costruzione dell’elaborato.

Dopo aver chiarito il contenuto e l’obiettivo della prova, può essere utile buttare giù qualche appunto, parole chiave, nomi di autori da citare, riferimenti a concetti affrontati nel programma, una sorta di scaletta mentale che aiuta a non perdere il filo durante la scrittura: la chiave è costruire un discorso fluido, coerente, che tenga insieme teoria e osservazione della realtà.

Per l’indirizzo tradizionale si può partire da una citazione di un autore come Montessori o Dewey, ma anche da una situazione educativa reale, riportandola ai concetti studiati, mentre nell’economico-sociale si può fare riferimento a norme costituzionali, a dinamiche economiche contemporanee o a casi giuridici che mostrino come i principi appresi trovano applicazione concreta.

È importante anche curare la forma con un testo ben scritto, un lessico corretto, senza errori evidenti e con una punteggiatura ben dosata, aiuta a rendere più chiara l’argomentazione e dimostra attenzione, rispetto e maturità; non bisogna avere fretta di consegnare perché anche gli ultimi minuti possono essere utili per rileggere e migliorare qualche passaggio.

Maturità 2025, seconda prova Scienze Umane: tracce passate e temi ricorrenti

Per prepararsi in modo efficace a questo temuto esame della Maturità 2025 è utile guardare con attenzione alle tracce assegnate negli anni precedenti, perché offrono un’indicazione chiara della direzione seguita dal Ministero e delle competenze che vengono maggiormente valorizzate: lo scorso anno, nel 2024, per l’indirizzo economico-sociale è stata proposta una traccia che ruotava attorno al concetto di benessere collettivo, mettendo in discussione l’utilità del PIL come unico indicatore della qualità della vita.

Gli studenti dovevano riflettere su cosa significa davvero “vivere bene” e quali siano oggi gli strumenti per misurare il progresso, rispondendo anche a quesiti specifici su crescita economica, sviluppo sociale, organismi internazionali e diritti dei lavoratori, partendo dall’articolo 36 della Costituzione.

Sempre nel 2024, per l’indirizzo tradizionale, la prova ha affrontato il confronto tra due figure fondamentali della pedagogia moderna: Maria Montessori e John Dewey e il compito chiedeva di analizzare l’importanza dell’ambiente educativo e dell’apprendimento attivo, attraverso un testo di riferimento che illustrava i punti chiave delle loro visioni, da una parte il metodo Montessori, basato sull’autonomia del bambino e sul rispetto dei suoi tempi, dall’altra la scuola laboratorio di Dewey, che vede nell’esperienza la base della formazione.

Anche nel 2023, i temi erano legati a scuola, giovani e partecipazione democratica, con un titolo che invitava a riflettere sul ruolo dell’educazione nello sviluppo della cittadinanza attiva; negli anni precedenti si è spesso tornati su concetti legati alla funzione sociale dell’istruzione, alla costruzione dell’identità personale e collettiva, alla relazione tra cultura, educazione e trasformazioni sociali. Rivedere queste tracce, provare a svolgerle, confrontarle con esempi svolti o discuterle in gruppo può essere un esercizio prezioso per arrivare preparati e più sicuri al temuto esame di oggi.