Passaggio di Mercurio ed Eclissi di Luna/ Calendario astronomico 2019, tutti gli eventi più significativi

Dal passaggio di Mercurio all’Eclissi di Luna, con l’arrivo del nuovo anno arriva anche il calendario astronomico del 2019. Sono diversi gli spettacolari eventi che sono in agenda e pronti a invadere la nostra volta celeste. Il primo evento significativo è legato dall’Eclissi della super Luna rossa che si terrà nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Un’Eclissi totale di Luna colorerà il nostro satellite completamente di rosso. L’evento sarà visibile in nord e sud America oltre che in alcune zone della nostra Europa. La Luna andrà a passare all’interno del cono d’ombra della Terra riuscendo ad acquistare quel tipico colore che si vede in questo periodo che porta al nominativo “Luna di sangue”. L’evento durerà all’incirca cinque ore e sarà un evento importante perché per il prossimo dovremmo aspettare il 21 maggio ma del 2021. Attenzione però perché a luglio ci sarà un’altra Eclissi anche se questa oscurerà “solo” due terzi della Luna stessa. L’evento più atteso rimane però quello del passaggio di Mercurio che l’11 novembre si muoverà davanti al sole. Il prossimo transito sarà addirittura nel 2032.

Passaggio di Mercurio ed Eclissi di Luna: tutti gli altri eventi

Oltre al passaggio di Mercurio e all’Eclissi di Luna il calendario astronomico del 2019 prevederà anche tanti altri eventi. Nella notte tra il 6 e il 7 maggio vedremo lo sciame meteorico della Cometa di Halley. La Terra passerà attraverso la coda della Cometa stessa e darà così origine a uno sciame delle Eta Aquaridi. Nel periodo stabilito si raggiungerà un picco con una possibile spettacolare pioggia di stelle cadenti. Dovrebbe essere l’evento di stelle cadenti più importante dell’anno, perché lo sciame delle Perseidi si troverà a cozzare con una notte di Luna Piena. Attenzione anche a quello che accadrà il prossimo 2 luglio quando ci sarà un’Eclissi solare. Questo vedrà il Sole completamente oscurato, ma purtroppo non potremo vederla in Italia. L’evento infatti sarà visibile solamente in alcune zone del Sud America, soprattutto in Argentina e in Cile.

