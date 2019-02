Superluna, oggi 19 febbraio 2019/ Diretta streaming video: lo spettacolo dell’anno

La Luna più spettacolare dell’anno, e per questo Superluna. Tutti con il naso all’insù oggi, martedì 19 febbraio, per ammirare la Luna, che apparirà più luminosa e brillante rispetto ad una normale Luna piena. Cosa la rende speciale? Il fatto che la fase di luna piena coinciderà con la sua massima vicinanza alla Terra. Per la precisione sarà a 356.761 chilometri dal nostro pianeta, un fattore che renderà il satellite il 30% più luminoso rispetto al solito. Proprio per questo ci apparirà, oltre che più luminosa, anche del 7 per cento più grande di una luna piena normale. La Superluna che illuminerà i cieli notturni sarà la più grande di tutto il 2019. Quindi richiamerà l’attenzione di esperti e appassionati a quasi un mese dall’eclissi vissuta tra il 20 e 21 gennaio. E dunque è un appuntamento da non perdere. Gli astrofili pronti a fotografarla sperano nel cielo sereno, ma così anche i semplici curiosi. Dopo un gennaio ricco di eventi dal punto di vista astronomico, il 2019 si conferma un anno estremamente interessante.

SUPERLUNA OGGI 19 FEBBRAIO 2019

Quella di questa sera è l’occasione giusta per rivolgere uno sguardo verso il cielo. Ma per Andrea Longobardo, planetologo dell’Inaf presso lo Iaps di Roma, non sarà un evento top, nonostante sia la Luna più grande dell’anno in assoluto. «Ci sono altre situazioni in cui il disco della Luna aumenta la sua luminosità fino al 14 per cento. Un occhio allenato percepisce la differenza, ma per una persona non abituata è importante osservare il fenomeno accanto a un punto di riferimento», ha dichiarato, come riportato da Il Messaggero. In realtà ogni mese la Luna si trova al Perigeo, la distanza minima dal nostro pianeta, ma la Superluna è particolarmente interessante perché il Perigeo coincide con la Luna piena. Per il terzo appuntamento dell’anno bisognerà aspettare solo qualche settimana: il 21 marzo coincide con l’equinozio di primavera, quindi la Superluna calerà il tris. Come avviene per le maree, l’interesse per la Luna è tornato al centro degli interessi delle Agenzie spaziali di tutto il pianeta. Il Lunar and Planetary Science Conferenza in Texas farà il punto delle ultime scoperte e traccerà la rotta delle prossime esplorazioni spaziali.

DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA SUPERLUNA

Appuntamento alle 17.30 con la diretta streaming video della Superluna. La Luna oggi sorgerà tra le 17.20 e le 18. Il Virtual Telescope seguirà l'evento da Roma in diretta, quindi se non avrete modo di uscire, magari perché bloccati in ufficio, ecco il video attraverso cui seguire uno degli eventi astronomici dell'anno.





