Ufo vola vicino alla Stazione spaziale?/ Video cospiratori: “Nasa occulta ma…”

Un piccolo oggetto appare sullo sfondo e sembra librarsi nell’atmosfera terrestre durante la passeggiata dell’astronauta Nick Hague all’esterno della stazione spaziale internazionale. Lo ha segnalato Secureteam10, il canale “cospiratore” di YouTube che ha pubblicato ieri un video parlando di Ufo. La passeggiata è stata trasmessa in diretta, ma lo streaming della Nasa ad un certo punto si è improvvisamente interrotto. Un’interruzione considerata strana perché il live trasmetteva con buona qualità e non mostrava alcun segno di interferenza o disturbo. Sullo sfondo circolava un oggetto circolare che si avvicinava alla Terra. Le riprese poi sono state tagliate. Il proprietario del canale a tal proposito ha dichiarato: «Il taglio avviene proprio quando l’Ufo entra sullo sfondo». Poi spiega che pochi secondi dopo il video riparte ma l’astronauta aveva già cambiato attività, mentre la ripresa viene spostata. «Sappiamo che la Nasa ha tagliato il segnale», attacca Secureteam10.

UFO VOLA VICINO ALLA STAZIONE SPAZIALE?

Il video caricato su YouTube da Secureteam10 ha già collezionato migliaia di visualizzazioni tra i cospiratori. È bastata un’anomalia nella trasmissione per innescare le indiscrezioni online e le voci sulla presunta presenza di un Ufo. Non è la prima volta che una diretta dalla stazione spaziale internazionale viene tagliata, ma per coloro che sostengono le teorie complottiste questo è un chiaro esempio di come «la Nasa voglia occultare» la vicenda. Non si tratta comunque del primo incidente di questo tipo. Il 15 marzo la navicella spaziale Soyuz ha raggiunto con successo la stazione spaziale internazionale, ma il viaggio è stato avvolto da un’altra teoria cospiratrice. Tre giorni prima un oggetto non identificato era stato visto volare sotto la stazione spaziale: si spostava da sinistra a destra e mostrava un bagliore rosso. Anche in questo caso il video è stato condiviso su YouTube, con gli utenti che si sono chiesti se potesse essere un Ufo o un satellite. Ovviamente la Nasa non si è neppure preoccupata di smentire queste voci.





