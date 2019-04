Buco nero, oggi prima foto/ Diretta streaming video, tra Einstein e orizzonte eventi

Tra Hawking e Einstein, in mezzo la scienza, la conoscenza e curiosità dell’uomo e soprattutto il “mistero”: non è un tratto di filosofia né di scienza applicata ma “semplicemente” l’attesa che l’evento di oggi “Event Horizon Telescope (EHT)” sta generando nell’intera comunità internazionale. Oggi avremo infatti una prima foto storica di un buco nero, un “controsenso” anche solo a scriverlo, eppure possibile dopo l’instancabile lavoro “certosino” degli ultimi decenni di ricerche scientifiche del progetto Eht. Alle ore 15 in Italia sarà possibile seguire in diretta streaming video la conferenza stampa internazionale dove verranno presentati gli studi e soprattutto le prime immagini reali di un buco nero, dopo che solo qualche decennio fa si metteva in dubbio addirittura la stessa esistenza. Fotografare significa di fatto catturare l’“ombra” di tale buco nero: questa è stata l’impresa portata a termine grazie a un grande sforzo internazionale con la collaborazione di decine di scienziati ed esperti. I buchi neri, vale la pena riannodare gli studi “sopiti” del liceo, si formano quando le stelle muoiono, poi collassano su se stesse e creano una “regione” dove la forza di gravità è talmente forte che nulla può sfuggire e venire così risucchiato per sempre.

LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL BUCO NERO

Al momento ancora non è chiaro quale sia l’orizzonte degli eventi di un buco nero inquadrato dall’immagine: in molti ipotizzano possa essere il Sagittarius A (il buco nero al centro della Via Lattea), ma le ipotesi fatte tengono anche conto di quasar al centro della galassia M87 (a circa 60 milioni di anni luce da noi). Sono stati 8 radiotelescopi utilizzati negli ultimi anni (con la raccolta dati durante l’interno 2018 e 2019) per immortalare la “foto del secolo” svelata oggi al mondo interno: coinvolti 60 istituti scientifici a livello mondiale, compreso il nostro Istituto nazionale di Astrofisica. Fino ad oggi gli scienziati non erano mai stati in grado di fotografare i buchi neri, ma sono riusciti ad ascoltarli visto le onde gravitazionali roboanti create durante i rari scontri tra le “voragini”. Oggi però si fa la storia e tra qualche ora la prima immagine verrà svelata, arrivando così ad aggiungere quel tassello in più che riguarda la misteriosa e tutt’oggi innovativa teoria della relatività di Albert Einstein. La Relatività finora è riuscita a spiegare tutto quello che vediamo accadere nell’Universo, ma oggi si potrebbe osservare qualcosa che in maniera così massiccia riesce a deformare lo spazio-tempo attorno a sé «piegando la luce di tutto ciò che lo circonda e l’immagine di quello che sta sullo sfondo» riporta Repubblica Scienze. Si dovrà dunque “rivedere” la teoria di Einstein? Ai posteri – anzi, alle future foto – l’ardua sentenza..





