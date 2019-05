Terrapiattisti “Torri Gemelle? Scatole vuote”/ “Servivano per antenne”. E sul Sole…

Non ci hanno mentito solo in merito allo sbarco sulla Luna, ma anche sulle Torri Gemelle. Sono scatole vuote realizzate per le antenne. No, non siamo impazziti: questa è la teoria dei terrapiattisti, in particolare di Albino Galuppini, uno dei relatori principali del convegno mondiale in corso di svolgimento a Palermo. Non sono mancati momenti di tensione, come quando si è parlato del sole: «Piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni». Un fisico allora ha chiesto quale fosse il principio, ma un terrapiattista ha replicato: «Quando avremo il Cern a disposizione lo scopriremo». Ma è la teoria sulle Torri Gemelle a fare scalpore. «Erano scatole vuote». Galuppini ha mostrato un’immagine delle Torri Gemelle in costruzione, quindi prima di essere abbattute nel terribile attentato terroristico del 2001. «Come vedete ancora i lavori erano in corso e già svettavano le antenne verso l’alto, che servivano per simulare le emissioni satellitari».

TERRAPIATTISTI “TORRI GEMELLE? SONO SCATOLE VUOTE”

In aula non sono mancati gli scettici, che dovrebbero informarsi, secondo i terrapiattisti. «Secondo una teoria, i due grattacieli erano quasi del tutto vuoti, tranne qualche ristorante o bar. Proprio perché in realtà a loro servivano i palazzi come porta antenne». Ma entriamo nel merito delle teorie sulla Terra piatta, perché anche queste meritano. «A breve elimineranno i finestrini dagli aerei». Questo perché osservando l’orizzonte si può intuire chiaramente che la Terra è piatta. Ne è convinto Albino Galuppini: «Viviamo dentro una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla. Chiedete agli autori di Matrix, un film profetico e predittivo». Nella sala convegni dell’hotel Garibaldi di Palermo c’è ovviamente anche chi non crede ai terrapiattisti. A loro dicono: «Dobbiamo rottamare tutta la scienza che ci hanno fatto studiare, non abbiamo ancora le risposte. Ci vogliono nuovi studi». Di certo c’è – e lo riporta Il Messaggero – che tutti, giornalisti compresi, hanno pagato 20 euro per assistere al convegno. Un gran bell’affare.

