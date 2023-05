Scienziato missilistico russo accusato di tradimento/ “Svelati segreti alla Cina”

Il direttore di un importante istituto scientifico russo è stato arrestato con l’accusa di tradimento insieme ad altri due esperti di tecnologia missilistica ipersonica. L’uomo avrebbe tradito i segreti russi consegnando dei documenti alla Cina, come spiegato alla Reuters da due persone vicine al caso. Il sospettato è Alexander Shiplyuk, capo del Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics (ITAM) della Siberia e scienziato ed esperto di tecnologia missilistica ipersonica. Secondo l’accusa, avrebbe consegnato materiale riservato a una conferenza scientifica in Cina nel 2017. Il 56enne si dichiara innocente e insiste sul fatto che le informazioni in questione fossero disponibili online e non classificate.

Il direttore dell’ITAM è stato arrestato lo scorso agosto e l’origine delle accuse non è stata precedentemente resa nota. Shiplyuk sarebbe l’ultimo di una serie di scienziati russi che sono stati arrestati negli ultimi anni per aver presumibilmente tradito segreti di Pechino. Parlando del presunto tradimento legato alla Cina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i servizi di sicurezza sono attenti a possibili casi relativi al “tradimento della madrepatria”. L’esperto ha aggiunto: “Questo è un lavoro molto importante. Va avanti costantemente ed è quasi impossibile parlare qui di qualsiasi tipo di tendenza”.

La Russia inasprisce la pena per il tradimento

Il ministero degli Esteri cinese è stato interrogato sulle accuse secondo le quali Pechino avrebbe preso di mira scienziati russi per ottenere informazioni sensibili. Le relazioni Cino-russe, secondo il ministero, si basavano sul “non allineamento, non confronto e non presa di mira di terze parti”. “Questo è fondamentalmente diverso da ciò che alcune alleanze militari e di intelligence hanno messo insieme sulla base della loro mentalità da guerra fredda”, ha spiegato ancora. Mosca resta vigile per non perdere alcun vantaggio tecnologico: la Cina è un alleato fondamentale per il sostegno politico e commerciale, a maggior ragione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il parlamento russo ha votato il mese scorso per aumentare la pena massima per tradimento all’ergastolo. Martedì, il capo del comitato per la sicurezza, ha presentato un disegno di legge che restringe l’accesso ai segreti di stato, affermando che 48 russi sono stati condannati per tradimento tra il 2017 e il 2022. I casi di Shiplyuk e i suoi due colleghi ITAM, Anatoly Maslov e Valery Zvegintsev, sono top secret e i tre saranno processati a porte chiuse. I colleghi dell’ITAM hanno firmato una lettera aperta parlando dell’impossibilità per gli scienziati di svolgere il proprio lavoro se rischiavano di essere arrestati per aver scritto articoli o fatto presentazioni a conferenze internazionali.











