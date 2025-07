L'appassionato e rigoroso lavoro sperimentale alla scoperta dell'antimateria raccontato dagli studenti liceali che l'hanno svolto.

Dopo il successo e l’entusiasmo riscontrati nella scorsa edizione, ho deciso di aderire nuovamente al concorso ScienzAfirenze, coinvolgendo sei studenti in un progetto che esplora il sottile ma affascinante punto di incontro tra scienza e universo fantascientifico.

Il tema proposto ha catturato l’interesse di tutti, stimolando riflessioni profonde sul legame tra immaginazione e scoperta scientifica. Nel corso del lavoro, questo legame si è delineato sempre più chiaramente, concretizzandosi nello studio e nell’analisi dell’antimateria, un argomento che unisce rigore scientifico e suggestioni visionarie.

È emerso con forza un concetto fondamentale: la mente scientifica, per essere davvero innovativa, deve possedere una straordinaria capacità immaginativa. La genialità, infatti, risiede nella capacità di concepire idee che vanno oltre l’osservazione diretta dei fenomeni, anticipando scenari che solo in un secondo momento trovano conferma nella realtà. Tuttavia, è importante ricordare che ogni ipotesi, per quanto audace, deve sempre rispettare le leggi della Natura, che rappresentano il confine invalicabile entro cui la scienza opera.

Come affermò Paul Dirac, il fisico che per primo teorizzò l’esistenza dell’antimateria: «Il matematico gioca un gioco in cui egli stesso inventa le regole. Il fisico gioca un gioco in cui le regole sono fornite dalla Natura. Ma, con il passare del tempo, diventa sempre più evidente che le regole che il matematico trova interessanti sono quelle che la Natura ha scelto».

Questa citazione ha guidato il nostro percorso, sottolineando come la creatività scientifica non sia in contrasto con il rigore metodologico, ma anzi ne sia un complemento essenziale.

Quello che segue è il resoconto puntuale e documentato del lavoro condotto dagli studenti.

L’antimateria nell’immaginario fantascientifico

Il progresso scientifico che ha accompagnato l’evoluzione umana ha reso sempre più labile il confine tra realtà e finzione, tra il realisticamente attuabile e il prodotto delle fantasie più fervide. Le più fulgide conquiste dell’ingegno umano nel campo del sapere, e della ricerca scientifica in particolare, hanno trovato terreno fertile nella capacità prettamente umana di immaginare l’impensabile, nutrendosi di sogni avveniristici attraverso cui presagire l’inesorabile cammino verso l’ignoto. L’indagine della scienza non può prescindere dalla naturale tendenza umana alla curiosità, tratto peculiare che ha sancito la predilezione dell’uomo per la scoperta, e il conseguente avanzamento tecnologico-scientifico costante e incontrovertibile della società.

L’uomo non si limita a adattarsi all’ambiente, ma lo trasforma, lo muta, lo plasma assecondando i suoi bisogni e i suoi desideri. La sua sconfinata ambizione non avrebbe potuto tradursi in nulla di concreto senza la sua innata abilità di esulare con la fantasia i confini della realtà. Per questo, agli scienziati che vogliano compiere scoperte rivoluzionarie non è sufficiente lo studio e l’applicazione di formule e teoremi già elaborati e verificati: è necessaria una buona dose di fantasia racchiusa nella camicia di forza delle leggi matematiche, parafrasando una celebre citazione del fisico teorico Richard Feynman.

Alla luce di questo ragionamento, risulta indubitabile il ruolo preminente della letteratura fantascientifica nell’influenzare la scienza. L’universo narrativo ha costituito il principale mezzo di trasmissione del patrimonio conoscitivo fin dagli albori della storia dell’umanità, nonché il principale depositario di idee e invenzioni. Da quando l’uomo imparò a raccontare storie su sé stesso e sull’ambiente che lo circondava, decise di ricorrere alla narrazione come via preferenziale per perseguire l’impossibile e penetrare gli anfratti più reconditi del mondo, alla ricerca di qualcosa che si rivelasse all’altezza della sua immaginazione. Il genere fantascientifico non poteva quindi che rappresentare lo strumento più utile per supportare la scienza e anticiparla, prevederne gli sviluppi nel prossimo o nel lontano futuro.

Dalla prima metà del Novecento, la profonda compenetrazione tra scienza e invenzione nella cultura occidentale aveva prodotto un interesse per la narrativa in grado di esplorare l’influenza della tecnologia sulle persone e sulla società (ma chiaramente anche scrittori antecedenti come Jules Verne e H. G. Wells, con le loro invenzioni futuristiche e spedizioni ai confini del mondo, sono ascrivibili al genere). Questa complementarità tra letteratura e scienza ha garantito la fioritura della prima e il progresso della seconda.

Un filone narrativo particolarmente interessante è quello sviluppatosi attorno allo studio dell’antimateria, da sempre circondata da un immaginario ammantato da un’aura fantastica e a tratti imperscrutabile. La negazione insita nel nome lascia perplessi: cerca di dare una definizione sulla base di ciò che non è, avvolgendo il suo significato in una nuvola di mistero. Dalla formulazione della teoria che ne descrive le caratteristiche, l’antimateria suscita domande e stimola l’immaginazione. In numerosi romanzi di fantascienza ci si riferisce a essa come a una sostanza misteriosa e terrificante che ha la proprietà di distruggere la materia.

Ma il nostro mondo è composto esclusivamente di materia: l’asimmetria tra materia e antimateria, ossia l’assenza apparente di antimateria nell’Universo, è uno dei grandi problemi irrisolti nella fisica delle particelle e nella cosmologia.

di Donnizzelli Simone, Ginanni Corradini Pignatta Alessia, Scalet Edoardo, Senese Chiara, Vada Jacopo, Zelinskaya Diana, studenti Liceo Scientifico A. Oriani – Ravenna

a cura di Lucia Mazzola, docente di Fisica Liceo Scientifico A. Oriani – Ravenna

© Rivista Emmeciquadro