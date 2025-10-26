Per conoscere il mondo serve semplificare? Fino a quanto? Documenti per affermare che si può insegnare senza ridurre la realtà a una sua immagine distorta.

Dopo tanti anni di confronto e condivisione con insegnanti di scienze della scuola primaria e della secondaria di primo grado possiamo documentare che, per accompagnare i ragazzi a conoscere il mondo della Natura, una realtà ad alto grado di complessità, non è necessario fornire informazioni semplificate, in modi che, come spesso succede, snaturano e alterano gli oggetti e/o i fenomeni sotto esame. Invece, occorre riconoscere che la conoscenza si compie nel tempo in modo ricorsivo, con piccoli o grandi passi, attraverso informazioni corrette e adeguate al livello di comprensione degli studenti. In questo contributo si ripropone il metodo del «fare scienza» come aiuto reale alla didattica delle discipline scientifiche.

Quante volte ci siamo trovati in difficoltà di fronte a un problema del quotidiano in cui entravano in gioco molteplici e diverse variabili? Capita. Perché la realtà in cui viviamo, il mondo che abitiamo e di cui siamo parte è caratterizzato dalla complessità.

Non è mia intenzione, in questo contributo, sviluppare il tema dal punto di vista filosofico o sociologico, o economico – tutti campi in cui si mettono alla prova nuove teorie e nuove risorse, ma da un punto di vista un po’ pragmatico, individuare, o meglio documentare, alcune modalità di trasmissione del sapere scientifico, in particolare biologico, a diversi livelli di scuola, che permettono di insegnare la realtà così come si presenta, con tutti gli aspetti di complessità che a volte ne rendono difficile la conoscenza.

L’intenzione è il confronto tra un modo di insegnare le scienze, quello che ai gruppi di ricerca Educare Insegnando promossi dalla Associazione “Il rischio educativo” abbiamo chiamato «fare scienza a scuola» e che abbiamo da anni documentato su questa rivista e la prassi più diffusa, che semplifica e snatura il significato dell’informazione, come si ricava da appunti di studenti, da Internet e dai libri di testo più adottati.

La complessità in breve

Tra le moltissime definizioni di complessità che si possono trovare in rete o su pubblicazioni specialistiche riporto questa, tratta dalla Enciclopedia Treccani: «Caratteristica di un sistema (perciò detto complesso), concepito come un aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.»

In termini estremamente sintetici potremmo dire che le proprietà macroscopiche di un sistema semplice possono essere dedotte dalle proprietà microscopiche delle sue parti; invece, nei sistemi complessi il risultato finale è determinato dalla rete di interazioni che si stabiliscono tra le parti. Le proprietà dei sistemi complessi non corrispondono alla somma delle proprietà dei singoli componenti del sistema e non sono direttamente deducibili o spiegabili dalle loro proprietà.

Pertanto è necessaria una nuova metodica di indagine, chiamata scienza della complessità, insieme di teorizzazioni matematiche, informatiche e scientifiche che si contrappone alla tradizionale tendenza a ridurre il complesso al semplice.

La complessità in biologia

Oggi la conoscenza scientifica, in particolare quella che riguarda i sistemi viventi, deve fare i conti con la complessità. E tanto più occorre tenere presente questo dato di realtà nella fase di insegnamento/apprendimento.

