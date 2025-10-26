L’approccio sperimentale, in unità profonda con gli strumenti informatici, acquisiti con il preciso obiettivo di approfondire le conoscenze disciplinari.

Nelle prime classi del liceo scientifico è possibile insegnare fisica e non un surrogato della fisica come spesso suggerito dai libri di testo? La risposta positiva è nel percorso descritto dall’autore. Si privilegia l’attività sperimentale in quanto luogo di apprendimento sintetico dove si intersecano linguaggi diversi e si fa esperienza del metodo scientifico nella sua complessità; e gli strumenti informatici sono parte integrante del percorso conoscitivo. Il laboratorio è l’ambiente di lavoro, dove sotto la guida accorta del docente è possibile personalizzare l’apprendimento, anche attraverso le diverse forme di comunicazione scritta e orale. E la valutazione diventa più incisiva, realistica e orientativa.

«La cosa più interessante, per noi, è quella che non va secondo le previsioni» diceva Richard Feynman (1918-1988) in una delle sue folgoranti citazioni. Ed è proprio questa idea, il non avere pregiudizi su come guardare quello che abbiamo davanti, che mi ha portato negli ultimi due anni di scuola a sperimentare un nuovo percorso didattico per l’insegnamento della fisica e dell’informatica al Biennio del Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate (OSA).

Si tratta di un tentativo nato dal desiderio di mettere in gioco quanto appreso in questi primi anni di insegnamento e nel costante confronto con altri docenti delle scuole superiori (chi scrive partecipa al Gruppo di Ricerca Educare insegnando – Fisica e Scienze per la Scuola Secondaria di II grado dell’Associazione Culturale Il Rischio Educativo http://www.formazioneilrischioeducativo.org).

Il fascino di un approccio interdisciplinare tra queste due discipline ha completato la motivazione sottesa a questo progetto. Il risultato è un percorso didattico della fisica che utilizza l’informatica come strumento per ampliare le possibilità conoscitive. Questa metodologia è resa innanzitutto possibile dalla presenza di un unico docente per entrambe le discipline e da un orario che prevede due lezioni di due ore consecutive ogni settimana.

La fisica è un metodo di conoscenza della realtà, con uno sguardo che abbraccia innanzitutto i fenomeni che i nostri sensi ci permettono di cogliere. La ragione, destata da questi fenomeni, si interroga sulla loro natura e cerca di trovare una spiegazione. Come trasmettere il cuore di questa disciplina ai miei studenti? Provando a far percorrere loro questa traiettoria di conoscenza.

Il corso di fisica al biennio del liceo scientifico è dedicato a gettare le basi della disciplina: la teoria della misura, gli strumenti matematici adatti a rappresentare le quantità misurate e una prima introduzione ad alcune semplici leggi, principalmente nell’ambito della cinematica. L’approccio a questi argomenti non può che essere di natura sperimentale: è l’osservazione del fenomeno che apre allo stupore e alle domande di significato. Per questo tutto il percorso didattico è costellato di attività sperimentali realizzate in laboratorio dove gli studenti divisi in gruppi, o il docente con la classe intorno, riproducono il fenomeno, effettuano misure e ragionano sulla sua natura e su come trovare una spiegazione. Per realizzare questo approccio sperimentale sono fondamentali spazi adeguati e strumentazioni specifiche. Lo spazio naturale per osservare e misurare è il laboratorio: le lezioni si svolgono sempre e solo in questo ambiente che viene modulato di lezione in lezione in base alla modalità di lavoro. Singoli tavoli con la strumentazione per le misure eseguite in gruppi, un unico grande tavolo per le discussioni o le lezioni frontali con monitor dove proiettare le presentazioni per condividere processi e risultati, gruppi di tavoli quando occorre discutere tra gruppi diversi di studenti.

Lo strumento informatico

La strumentazione rappresenta il secondo elemento imprescindibile: ciascun allievo possiede un computer personale che viene utilizzato in diverse discipline. In informatica nel biennio si impara a utilizzarlo innanzitutto come strumento di produzione di testi e immagini e di elaborazione di dati. Si studia poi il suo funzionamento sia hardware sia software, oltre alla possibilità di creare reti di computer. Essenziale è l’apprendimento del pensiero computazionale e di un linguaggio di programmazione come Python, una vera e propria lingua con regole sintattiche e parole chiave, con la quale è possibile «istruire» il computer perché esegua un dato algoritmo.

Andrea Malerba

(Docente di Fisica e Informatica al Liceo Scientifico OSA “G. Leopardi” di Lecco)

© Rivista Emmeciquadro