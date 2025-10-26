All’inizio della secondaria, nel percorso di biologia, l’osservazione ha un posto irrinunciabile. Un laboratorio di microscopia introduce concetti chiave.

Una didattica che si fonda sul metodo dell’esperienza, cioè sul porre domande al mondo della Natura e rispondere a esse attraverso attività sperimentali, si svolge con modalità diverse lungo il percorso scolastico. Negli anni della secondaria di primo grado si acquisiscono e si mettono a punto gli strumenti e gli atteggiamenti che permettono di conoscere i molti aspetti della realtà. Nella classe prima, come mostra questo contributo, l’osservazione diretta al microscopio (ottico) è irrinunciabile nell’indagine sui viventi a livello cellulare. Un salto concettuale notevole rispetto alla scuola primaria, perché apre la finestra su ciò che non si può vedere a occhio nudo. Un passo di consapevolezza che apre alla comprensione delle relazioni tra i vari componenti del mondo biologico.

SCIENZ@SCUOLA/ Insegnare fisica al biennio del Liceo Scientifico OSA

L’osservazione diretta rappresenta un elemento fondamentale per l’apprendimento dei concetti biologici, in particolare nei primi anni della scuola secondaria di primo grado. In tale ottica, abbiamo progettato e realizzato un percorso didattico rivolto alle classi prime – quattro sezioni – della scuola secondaria di primo grado, finalizzato allo studio degli organismi viventi attraverso l’uso sistematico del microscopio ottico.

SCIENZ@SCUOLA/ L’angolo di zio Albert – Liquidi che spariscono: l'evaporazione

La disponibilità di un laboratorio scientifico ben attrezzato ha permesso di integrare l’approccio teorico con attività pratiche di osservazione, consentendo agli studenti di avvicinarsi concretamente al mondo scientifico, sviluppando curiosità, spirito di indagine e capacità di analisi fin dai primi anni della scuola secondaria.

Prima fase

Nella prima lezione abbiamo accompagnato gli studenti in giardino, invitandoli a raccogliere liberamente campioni vegetali – foglie, fiori, frammenti di steli – da analizzare poi in laboratorio. Una volta rientrati, i ragazzi si sono disposti a coppie, ognuna davanti a un microscopio: abbiamo illustrato la struttura dello strumento, il funzionamento delle lenti, le modalità corrette di preparazione dei vetrini e l’uso degli obiettivi (4x, 10x e 40x), sottolineando l’importanza di un approccio rispettoso e attento al materiale. Abbiamo anche spiegato che l’ingrandimento si ottiene moltiplicando l’ingrandimento della lente oculare (nel nostro caso 10x) per l’ingrandimento degli obiettivi.

SCIENZA&LIBRI/ Alchimia del tempo nostro

Abbiamo voluto sottolineare come anche la gestione dell’ambiente di lavoro sia parte integrante del metodo scientifico: la precisione, l’ordine e l’attenzione ai materiali non sono dettagli secondari, ma condizioni necessarie per poter osservare, confrontare, documentare.

Dopo aver aiutato i ragazzi a regolare la messa a fuoco e a posizionare correttamente i campioni, li abbiamo lasciati liberi di esplorare (Figura 1). A ciascuno è stato chiesto di rappresentare graficamente ciò che osservava a occhio nudo e ciò che vedeva al microscopio, favorendo così la consapevolezza del passaggio tra scala macroscopica e microscopica. Il momento dell’osservazione ha suscitato un entusiasmo contagioso: i ragazzi erano estremamente coinvolti, si scambiavano spontaneamente i vetrini per mostrare ai compagni ciò che avevano scoperto.

SCIENZ@SCUOLA/ Percorso di osservazione al microscopio degli organismi vegetali

Questa autonomia operativa, costruita passo dopo passo, è stata un aspetto centrale del percorso: non solo hanno seguito con precisione le consegne, ma hanno anche saputo lavorare con rigore, rispettando le regole del laboratorio e mantenendo un clima di lavoro serio e collaborativo. A fine attività hanno riordinato microscopi, vetrini e banchi con cura e senso di responsabilità, consapevoli del valore di uno spazio condiviso.

Colpiva la naturalezza con cui gestivano gli strumenti e lo spazio, muovendosi con autonomia e curiosità.

SCIENZ@SCUOLA/ Il suolo: percorso multidisciplinare all’interno delle Scienze

Come compito a casa, gli studenti hanno descritto con parole proprie l’esperienza svolta in laboratorio. Nella lezione successiva, abbiamo letto e commentato insieme i loro testi: è stato un momento prezioso di confronto, utile a chiarire e consolidare quanto osservato.

Vai al PDF per l’intero articolo

Alessia Michelon e Serena Salvemini

(Docenti di Scienze e Matematica presso la Scuola secondaria di primo grado Fondazione Grossman Milano)

© Rivista Emmeciquadro