Scintilla - alias Gianluca Fubelli - ha raccontato in passato le ragioni della rottura con Elena Morali. Oggi è felice al fianco della moglie Federica Camba

Gianluca Fubelli, Scintilla: “Matrimonio con la mia ex compagna Elena Morali? Incastro tra lavoro e gossip…”

Non è certo la sua prossima partecipazione all’Isola dei Famosi 2025, in qualità di ospite, ad accendere i riflettori su Scintilla, nome d’arte di Gianluca Fubelli. La sua comicità arriva prima di lui e non è immune alla curiosità degli appassionati in riferimento alle trame di gossip. Oggi è legato a sua moglie Federica Camba ma fu piuttosto chiacchierata una liaison del passato: quella con l’ex compagna Elena Morali.

Una rottura particolarmente sofferta per l’attore che, dopo un periodo di silenzio, decise di raccontare sui social le ragioni della rottura: “Mi ha tradito, sono stati malissimo ma non la odio…” – raccontava Scintilla, come riporta Il Giornale – più che il tradimento, Gianluca Fubelli mise in evidenza il rammarico per l’impressione di aver gettato al vento gli anni trascorsi con l’ambizione di costruire qualcosa: “Quando una storia finisce dopo tanti anni ti sembra di non aver costruito nulla…”.

Oltre al tradimento, con più di un pizzico di rammarico Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – ha anche raccontato di come quel tanto chiacchierato matrimonio imminente con l’ex compagna Elena Morali fosse in realtà una sorta di trovata mediatica. “Un incastro tra lavoro e gossip” – spiegava in passato, come riporta Fanpage – “L’idea di sposarci non c’era mai stata, era un modo per fare rumore ma non voluto da me”.

Scintilla, l’amore ritrovato al fianco della moglie Federica Camba: “Con lei farei un reality!”

Dopo la relazione naufragata con Elena Morali, Gianluca Fubelli – noto come Scintilla – ha ritrovato l’amore. Dissipato il dolore e l’amarezza per la rottura precedente, è tornato a sorridere al fianco di Federica Camba. Dopo alcuni anni di fidanzamento, il comico e la cantautrice – oltre che produttrice musicale – hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio nel 2023 suggellando un amore che spesso raccontano sui social con unendo ironia e romanticismo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio – come riporta Fanpage – Scintilla, all’anagrafe Gianluca Fubelli, ha raccontato qualche piccola curiosità sul rapporto con l’attuale moglie Federica Camba sottolineando anche particolare sogno riguardante il mondo della tv. “Con lei sarei pronto a fare un reality” – ha rivelato – “Una cosa che abbiamo in comune sono i viaggi, per un suo compleanno infatti le ho regalato un tour… Lei mi fa sentire tranquillo, è tutto ciò di cui ho bisogno”.