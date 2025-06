Scintilla, tutto su Gianluca Fubelli: comico di successo e amico fraterno di Omar Fantini a L’Isola 2025.

Tutti conoscono Scintilla per la sua partecipazione a Colorado. Il suo vero nome è Gianluca Fubelli e si era fatto conoscere con il gruppo comico i Turbolenti, alias Gianluca Impastato, Enzo Polidoro e Stefano Vogogna, con i quali ha preso parte a numerosi show televisivi. Uno dei frame più famosi è quello de “I Teletubbies”, quando interpretavano i celebri pupazzi a Colorado. Comico, conduttore e attore, Fubelli ha deciso di perseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo essere stato un odontotecnico e un animatore.

Nato nel 1973, Scintilla è originario di Roma. Cresciuto nel famoso quartiere Trullo, non ha mai nascosto di aver avuto molte difficoltà durante la scuola e proprio per questo motivo non ha proseguito negli studi alle superiori ma ha conseguito il diploma della terza media. Tante le tappe importanti della sua carriera, a partire da Life Bites fino ad arrivare a Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… insieme al mitico Diego Abatantuono. Nel 2024 entra anche nel cast di Michelle Impossible & Friends. Ultimamente, molti si chiedono perchè Scintilla è amico di Omar Fantini, attuale concorrente de l’Isola dei Famosi 2025.

Scintilla, come si sono conosciuti il comico e Omar Fantini? Dov’è nata la loro splendida amicizia

Perchè Scintilla e Omar Fantini sono amici? I due si conoscono per via di essere stati ballerini durante la loro carriera a Colorado. Da lì è nata una bella amicizia e non è raro vedere sul web le loro fotografie insieme mentre si divertono. Per quanto riguarda la vita privata di Scintilla si sa ben poco, se non che a Colorado aveva avuto una relazione con Elena Morali. Con lei sembrava fosse nato un grande amore ma la storia si è conclusa prematuramente dopo che lui le aveva chiesto di sposarlo davanti a tutti in diretta.

