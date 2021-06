Scintilla, Gianluca Fubelli/ Dopo il tradimento di Elena Morali…

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, sarà uno degli ospiti di Simona Ventura questa sera a Game of Games. In molti lo conoscono come attore e come conduttore, ma altri ancora lo conoscono per via del gossip e della sua lunga e travagliata storia con Elena Morali. Classe 1973, Scintilla oltre a fare il comico, ha fatto l’odontotecnico e l’animatore di villaggi turistici, ma ultimamente è finito sui settimanali e in tv per via della relazione con Elena Morali. Attualmente non si sa se Scintilla sia fidanzato o meno ma sicuramente quello che è successo con la sua ex, che ha quasi sposato, potrebbe averlo segnato e non poco. La ex fidanzata di Scintilla, ex Pupa de La Pupa e il Secchione, ha rivelato in tv di aver tradito il comico prima baciando Marco Ferri durante l’Isola dei Famosi, poi spiegando di aver avuto una storia parallela con Daniele Di Lorenzo. Proprio i tradimenti sono stati alla base della rottura dopo una serie di puntate di show televisivi (nei salotti della d’Urso).

Scintilla, Gianluca Fubelli, pronto a ripartire dopo il tradimento di Elena Morali?

Scintilla è rimasto un po’ fermo al palo in questo anno di restrizioni in cui i teatri, il suo pane quotidiani, sono rimasti chiusi, ma adesso toccherà anche a lui ripartire dopo un periodo di introspezione seguito proprio all’esposizione mediatica legata ad Elena Morali e ai suoi tradimenti. Forse qualche novità su Scintilla potrebbe arrivare proprio questa sera quando l’attore sarà ospite di Simona Ventura su Rai2. Il resto lo scopriremo tra qualche ora.

