Scintilla nudo su Instagram/ La “vendetta” di Elena Morali: “Poi dite che sono io…”

Elena Morali si prende una piccola e simpatica vendetta. La showgirl, che su Instagram suole postare scatti molto sensuali, ha deciso per una volta di mettere sì un “nudo” ma non di certo il suo. Ecco infatti che, spulciando tra le sue storie di Instagram, spunta lui: Gianluca Fubelli, noto anche come Scintilla. Il comico e compagno della Morali non è però vestito: la foto lo ritrae completamente nudo, in casa loro e intento a mangiare qualcosa, coperto nella zona intima da una faccina e un cuoricino rosso. Elena commenta poi simpaticamente la foto con una didascalia che recita: “Lo Scintilla egocentrico si aggira del tutto ignudo per casa. – ammette la Morali, che poi si prende la sua rivincita – Poi dicono che sono io ad esser sempre nuda!”

Elena Morali e Scintilla, tra foto piccanti e voci sulle nozze

In effetti molte volte Elena Morali è stata al centro della polemica per le foto da lei pubblicate su Instagram, spesso considerate da alcuni utenti “troppo hot”. Oggi l’ex isolana si prende dunque la sua rivincita, postando una foto senza veli del fidanzato Gianluca Fubelli, detto Scintilla. Una storia, la loro, che procede a gonfie vele, nonostante tornino ciclicamente le voci di una crisi. D’altronde, in molti si chiedono come mai siano continuamente rimandate le nozze, che erano state annunciate nello studio di Barbara d’Urso un po’ di tempo fa. Fatto sta che, a dispetto delle malelingue, Elena Morali e Scintilla si amano e sono da poco tornati da una romantica vacanza. Chissà, dunque, che le nozzi non arrivino entro il prossimo anno.





