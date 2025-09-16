Il calendario completo degli scioperi dei voli programmati fino alla fine del 2025: in Italia si parte già della giornata di venerdì 26 settembre

Sarà una fine dell’anno piuttosto complessa – come d’altronde lo è stata anche l’estate che si è appena conclusa – dal punto di vista delle agitazioni sindacali con numerosi scioperi dei voli che sono già stati programmati da qui fino a novembre, ai quali possiamo immaginare se ne uniranno molti altri; mentre ancora più complicata è la situazione all’estero con alcune compagni che vedranno i loro dipendenti incrociare le braccia – addirittura – fino alla fine di dicembre.

Partendo dalla situazione italiana, è utile ricordare che nel solo mese di settembre sono già stati due – il primo il giorno 6 e il secondo tra il 14 e il 15 – gli scioperi dei voli che hanno interessato i nostro scali portuali; mentre un altro già confermato ci attende all’orizzonte: infatti, il prossimo venerdì 26 settembre 2025 incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Volotea a livello nazionale; unitamente – da un lato – a uno sciopero che interesserà il personale di Linate e Malpensa e – dall’altro lato – all’agitazione del settore dei trasporti voluta da CUB Trasporti per quella stessa giornata.

Tutti gli scioperi dei voli del 2025: il calendario delle agitazioni italiane e di quelle estere tra Spagna, Portogallo e Francia

Ma non è tutto, perché – come dicevamo prima – gli scioperi dei voli non si arresteranno fino a novembre, seppur in questo caso si parla di agitazioni programmate e non ancora confermate: la prima sarà mercoledì 29 ottobre 2025 e interesserà tutto il personale (di terra e di volo) del gruppo Swiss, limitatamente allo scalo milanese di Linate; mentre il secondo è previsto per venerdì 14 novembre 2025 e riguarderà il solo scalo di Palermo e i dipendenti di Gesap.

Agli scioperi dei voli nazionali – anche questo lo dicevamo già prima – si intersecheranno anche altre tre differenti agitazioni estere: della prima ve ne avevamo già parlato in quest’altro articolo e interesserà da qui fino a dicembre il personale spagnolo di Ryanair per tutte le giornate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica; mentre la seconda si terrà nella giornata di giovedì 18 settembre 2025 in Francia e l’ultima sarà limitata al Portogallo e si terrà in tutti i fine settimana della stagione autunnale.