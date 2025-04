SCIOPERO 11 APRILE 2025 NAZIONALE: SI FERMANO I TRASPORTI

Un altro venerdì nero all’orizzonte per chi dovrà spostarsi: i trasporti saranno ko a causa dello sciopero 11 aprile 2025. La mobilitazione sarà nazionale e riguarderà tutta la rete ferroviaria, oltre che i mezzi di superficie, quindi è facile prevedere disagi in diverse città del nostro Paese. A proclamare lo sciopero sono state diverse sigle sindacali, tra cui Usb Lavoro Privato e Orsa. Per quanto riguarda la durata, sarà di quasi un giorno, per la precisione di 23 ore: lo sciopero comincerà alle ore 3 di venerdì e terminerà alle 2 del giorno dopo, sabato 12 aprile.

I protagonisti di questa agitazione nazionale sono i dipendenti di Trenitalia, Trenord e Tper, anche per questo potrebbero verificarsi ritardi o insorgere cancellazioni dei treni durante tutto il giorno. A questo sciopero 11 aprile 2025 se ne aggiunge un altro proclamato da Si Cobas, che invece è effettivamente di 24 ore, ma scatterà alle 23:59. I settori coinvolti sono sia quello pubblico sia quello privato, quindi anche il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 11 APRILE 2025 ANCHE PER ATM: DISAGI A MILANO

Alla luce di quanto sopra, a Milano potrebbero verificarsi ulteriori disagi per chi deve usufruire dei mezzi pubblici – come bus, tram e metro – gestiti da Atm. Non sono ancora note le fasce di garanzia per il servizio che si occupa del trasporto locale meneghino, ma di solito la circolazione dei mezzi è garantita fino alle ore 8:45 e poi tra le 15 e le 18.

Invece, Trenord ha già fatto sapere che saranno disponibili i treni che partono dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo a destinazione previsto rispettivamente entro le 8 e le 21. Se dovessero essere cancellati i treni che si occupano del servizio aeroportuale, ci saranno bus tra Cadorna e Malpensa, ma senza fermate intermedie, così come da Stabio.

LE IMPLICAZIONI PER IL SALONE DEL MOBILE

Oltre ai disagi per pendolari e chi deve mettersi in viaggio, a Milano potrebbero esserci implicazioni anche in chiave Salone del Mobile, perché i disservizi potrebbero colpire anche chi vuole raggiungere la fiera o lasciarla, quindi se non si vuole programmare la visita in un altro giorno, si possono valutare mezzi alternativi o monitorare i siti ufficiali delle aziende dei trasporti coinvolte dallo sciopero 11 aprile 2025 per essere aggiornati in tempo reale.