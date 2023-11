Sciopero 17 novembre, Salvini convoca sindacati oggi alle 18/ Cgil-Uil: “la precettazione non ci fermerà”

VERTICE SINDACATI-MINISTERO SULLO SCIOPERO DI VENERDÌ

Alle ore 18 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha convocato i sindacati per un vertice d’urgenza sul tema dello sciopero generale previsto per venerdì 17 novembre 2023, già contestato dalla Commissione di Garanzia in data 13 novembre: «il Mit guidato da Matteo Salvini ha convocato per oggi i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre, alla luce del mancato accordo dopo l’intervento del Garante e della mancata risposta alla lettera ufficiale del dicastero con invito a desistere. I sindacati sono attesi alle 18», si legge nella nota del MIT.

L’incontro arriva al termine di 48 ore di scontro feroce a livello politico tra il Governo Meloni, in particolare con il Ministro dei Trasporti e leader leghista, e i sindacati Cgi-Uil che intendono proseguire ad oltranza nella protesta contro la Manovra di Bilancio nonostante i disagi provocati da un altro sciopero nazionale di trasporti, treni, scuola e servizi pubblici. Dopo che la Commissione ha suggerito di confermare lo sciopero eliminando però l’elemento “generale” in quante molte le fasce di lavoratori non coinvolte nella protesta, i sindacati nazionali – esclusa la Cisl che si allontana dalle posizioni oltranziste dei sindacati guidati da Landini e Bombardieri – hanno ribadito la ferrea volontà di confermare lo sciopero di venerdì 17 novembre. Da qui l’attacco della Lega che con il Ministro Salvini invita i sindacati a confermare sì il diritto allo scioperare valutando però una rimodulazione negli orari, criticando anche l’abitudine ormai cronica di fissare scioperi di venerdì, lunedì o nei pre-festivi.

I TERMINI DELLO SCONTRO SULLO SCIOPERO: COSA DICE SALVINI E COSA SOSTENGONO CGI-UIL

«Come abbiamo detto alla Commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. E’ una interpretazione compiacente e utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale per impedire diritto di sciopero»: è durissimo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, confermando lo sciopero generale di venerdì nell’odierna ospitata a Radio24, «confermiamo la protesta come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco». Salvini ieri ha annunciato infatti l’intenzione di precettare per parte dello sciopero di venerdì, qualora non si riuscisse a trovare un accordo di massima nel vertice convocato in fretta e furia con i sindacati oggi alle ore 18 presso la sede del Ministero dei Trasporti.

«Salvini può precettare quello che vuole ma non siamo che all’inizio di una mobilitazione. Quello che sta facendo sta mettendo in croce questo Paese. Non ci fermeranno con una precettazione, siamo solo all’inizio, non vogliamo solo cambiare questa legge di bilancio balorda, vogliamo che si facciano le riforme a partire da quella fiscale», conclude il leader Cgil, sostenuto ancora ieri dai capi politici di Pd e M5s, Elly Schlein e Giuseppe Conte. «Oggi è l’ultima giornata in cui i sindacati possono rientrare nell’ambito della legge. Se oggi non tornano nel rispetto della legge, io faccio quello che la legge mi consente di fare: invitare a desistere a rispettare le regole. Se così non fosse si può partire entro la mezzanotte con la precettazione», è la risposta data dal Ministro dei Trasporti dopo aver inviato la lettera di convocazione dal Mit ai sindacati coinvolti nello sciopero. Il garante dice che si può scioperare ma chiede di limitare i disagi e le fasce orarie in alcuni servizi, conclude Salvini, «Landini e gli altri hanno detto no e tirano dritto». La precettazione consentirebbe non tanto di eliminare lo sciopero bensì di imporre per legge quanto indicato dal garante, ovvero uno sciopero di 4 e non di 24 ore. Dai contratti al taglio delle pensioni fino alle riforme: di questo protesteranno Cgil e Uil in piazza venerdì contro il Governo, il quale col Ministro dell’Economia Giorgetti oggi in Audizione sulla Manovra ha risposto ufficialmente, «I sindacati hanno la totale legittimità a scioperare, però dire che questo sia un governo che non ha a cura gli interessi dei lavoratori dipendenti, questa critica proprio no: l’unica parte espansiva della manovra è proprio questa». In risposta alla missiva e prima del vertice delle ore 18, Cgil e Uil hanno risposto che «le modalità di astensione sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia che non faccia venir meno il diritto alla mobilità dei cittadini come la stessa legge prevede».











