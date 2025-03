SCIOPERO 19 MARZO 2025 TRENI DI 8 ORE: INFO E CONSIGLI

Non è più di 24 ore, ma è sceso a 8 ore lo sciopero 19 marzo 2025 che riguarda il trasporto ferroviario. In realtà, erano due mobilitazioni differenti, proclamate da diverse sigle sindacali. Infatti, quello di 24 ore è stato revocato, per cui resta quello di 8 ore. In particolare, a fermarsi è il personale del gruppo delle Ferrovie italiane, quindi sono compresi i lavoratori di Trenitalia, Tper e Trenord.

Chi viaggia con treni regionali e suburbani e i passeggeri che devono recarsi in aeroporto, in particolare a quello di Malpensa con l’Express e l’S50 da e verso Bellinzona, potrebbero incappare in alcuni disagi, perché sono previste ripercussioni su questo fronte, visto che alcune corse potrebbero essere cancellate o subire delle variazioni.

Lo sciopero 19 marzo 2025, proclamato dai sindacati Orsa, Ugl e Fast, scatterà alle ore 9 di mercoledì e terminerà alle 17. Chi ha bisogno di spostarsi proprio negli orari a ridosso dell’inizio dell’agitazione deve sapere che al mattino viaggeranno i treni il cui orario di partenza dalla stazione di origine della corsa è precedente alle 9, ma con destinazione finale entro le 10.

I consigli sono molteplici: in primis, è importante ascoltare con attenzione gli annunci sonori e i monitor presenti nelle stazioni; ci sono le app e il sito Trenord e Trenitalia per informarsi sulla circolazione; ci si può affidare ad autobus sostitutivi, ma senza fermate intermedie, per collegare Milano Cadorna con l’aeroporto di Malpensa e questo con Stabio.

SCIOPERO 19 MARZO 2025: I SERVIZI GARANTITI

Per quanto riguarda lo sciopero 19 marzo 2025 che era stato proclamato da Usb Lavoro Privato è stato revocato, ma la sigla sindacale ha fatto sapere che si tratta di un rinvio a un’altra data, da scegliere e annunciare. Le ragioni di questa retromarcia sarebbero legate a politiche interne, nello specifico al bisogno di tenere unito il fronte sindacale, quindi non è intervenuta la commissione di garanzia. Nonostante questa novità, lo sciopero nazionale sarà comunque impattante, ma sono previsti i servizi minimi garantiti.

Ad esempio, per quanto riguarda i treni regionali, le fasce di garanzia scattano alle 6 e alle 18 e terminano rispettivamente alle 9 e 21. La lista completa dei treni a lunga percorrenza garantiti è presente sui siti ufficiali delle aziende ferroviarie, comunque saranno garantiti alcuni collegamenti a livello nazionale e internazionale, come quello tra Milano Centrale e Zurigo, Venezia e Ginevra, Roma Termini e Trieste Centrale, Torino Porta Nuova e Salerno, ma la consultazione dell’elenco sarà utile anche per individuare gli orari.