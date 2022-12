Sciopero 2 dicembre: trasporti, scuola, sanità/ Atm, Atac, Trenord: info e orari

E’ scattato lo sciopero generale e nazionale indetto per la giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, dalle principali sigle sindacali fra cui Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e Usi Unione sindacale italiana. Lo sciopero riguarderà i mezzi pubblici, leggasi treni, bus, aerei e tram, ma anche scuola, sanità e altri comparti. I Cobas chiedono il rinnovo dei contratti e l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita “con recupero dell’inflazione reale”, ma anche un salario minimo da 12 euro all’ora, interventi per congelare e calmierare gli aumenti del costo di energia e dei beni primari e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Fra le richieste anche il “blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati”, e molto altro ancora. Lo sciopero di oggi, venerdì 2 dicembre, riguarderà tutte le città italiane con orari diversi a seconda della zona. A Milano, mezzi pubblici Atm a rischio dalle ore 18:00 fino al termine del servizio per quanto riguarda le metropolitane, mentre i mezzi di superficie sciopereranno dalle ore 8:45 fino alle 15:00 e poi dalle 18:00 fino al termine del servizio.

SCIOPERO OGGI 2 DICEMBRE MEZZI, SCUOLA, SANITA’: TRENI A LUNGA PERCORRENZA GARANTITI

A Roma e in generale nel Lazio, sciopero di Atac, Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 fino alle 17 e poi dalle 20 fino alla fine del servizio, mentre a Napoli l’ultima corsa del mattino delle funicolari sarà quella delle ore 9:20, dopo di che il servizio tornerà in funzione dalle 17 alle 19:50, e stessi orari per la metro. Per bus, filobu e tram, invece, corse garantite dalle 5:30 alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00. Per la giornata di sciopero di oggi, 2 dicembre, si fermeranno anche i tassisti, la cui agitazione è scattata alle 22:00 di ieri e terminerà alla stessa ora di oggi.

Per quanto riguarda i treni, invece, Trenitalia garantisce le tratte a Lunga Percorrenza e i servizi essenziali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per Trenord e i treni regionali, garantite le corse negli stessi orari di Trenitalia, mentre le Frecce e gli Intercity di Trenitalia circoleranno regolarmente. Sciopero anche del comparto aereo e marittimo per tutte le 24 ore della giornata di oggi, e infine, sciopero della scuola (personale docente, educativo e Ata) e della sanità.











