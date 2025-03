E’ cominciato lo sciopero dei trasporti pubblici e generale previsto per la giornata di oggi, venerdì 21 marzo 2025. Le città adotteranno orari differenti a cominciare da Milano, dove l’agitazione è scattata alle ore 8:45 come da prassi e andrà avanti fino alle ore 15:00, per poi riprendere alle 18:00 fino a fine servizio. Situazione simile a Roma, dove invece lo stop è scattato un quarto d’ora prima rispetto al capoluogo lombardo, precisamente alle ore 8:30, andando avanti fino alle ore 17:00, per ben 8:30 di blocco dei mezzi pubblici.

I trasporti riprenderanno per tre ore, andando avanti fino alle 20:00 e poi di nuovo stop. A Napoli, infine, lo stop comincerà proprio in questi minuti, precisamente alle ore 9:00, con la fascia di garanzia scattata alle ore 6:30. I cittadini partenopei non potranno usufruire dei mezzi pubblici fino alle ore 13:00, dopo di che scatterà di nuovo la circolazione fino alle ore 16:30 e quindi il nuovo stop fino al termine della giornata. Quello di oggi sarà quindi un classico venerdì nero dei trasporti e chi potrà si attrezzerà in maniera differente prevedendo mezzi alternativi rispetto ai soliti bus, tram, metro e via discorrendo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO 21 MARZO 2025 DA ROMA A MILANO

Un altro venerdì da incubo per chi deve usufruire dei trasporti a causa dello sciopero 21 marzo 2025. Si tratta di una nuova mobilitazione nazionale che coinvolge il trasporto pubblico, in particolare quello locale, e durerà 24 ore. Questo vuol dire che i disservizi potranno riguarda autobus, tram e metropolitane. Nel frattempo, è stato revocato lo sciopero proclamato per l’1 aprile.

Anche se questo sciopero è stato indetto da sigle sindacali che non hanno una grande rappresentanza a livello sindacale, i disagi non possono essere esclusi, anche perché sono previsti altri scioperi domani a livello territoriale. È pur vero che Al Cobas è una sigla molto attiva in Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, quindi non è da escludere che i disagi maggiori si registrino proprio nel capoluogo lombardo.

Non c’è nulla da temere, invece, per quanto riguarda i treni, che circoleranno regolarmente. Del resto, il comparto ferroviario è già stato protagonista di uno sciopero a livello nazionale nella giornata di mercoledì. In virtù di ciò e dello sciopero di domani, si può considerare quella che volge al termine una settimana da dimenticare per quanto riguarda i trasporti italiani.

SCIOPERO 21 MARZO 2025: QUALI SONO LE FASCE DI GARANZIA

Partiamo da Milano, dove si potrà usufruire delle linee Atm fino alle ore 8:45 e dalle 15 alle 18, perché queste sono le fasce di garanzia. Ma sono previste anche nelle altre città, ad esempio a Roma, dove lo sciopero 21 marzo 2025 riguarda la rete Atac e quella gestita in periferia dagli operatori privati, gli orari in cui le corse sono garantite vanno fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Ma già da stasera non sarà garantito il servizio per quanto riguarda i bus notturni.

A rischio pure la rete Cotral, quella dei bus regionali con la ferrovia Roma Nord e Metromare. A Napoli dalle ore 6:30 alle 9 e a seguire dalle ore 13 alle 16:30 per quanto riguarda le linee dei bus di Busitalia Campania. I viaggiatori di Torino sono al sicuro dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 a Torino, per quanto riguarda le linee Gtt, invece dalle 8 e nella fascia che va dalle 14:30 alle 17:30 per i servizi extraurbani e la linea 3971.