Sciopero 22 dicembre 2023: si fermano turismo e terziario/ Contestati bassi salari e orari di lavoro

Nuovo sciopero in arrivo in Italia. Nella giornata di domani, 22 dicembre 2023, incroceranno le braccia i negozi e i ristoranti, ma anche alberghi, agenzie di viaggio, mense, terme e supermercati, per un totale di circa 5 milioni di lavoratori che potrebbero scendere in piazza. A segnalarlo è Il Sole 24 Ore, spiegando come a tre giorni dal Natale si fermano il turismo e il terziario per reclamare il rinnovo dei contratti scaduti da circa 3 anni.

SCIOPERO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO OGGI 15 DICEMBRE/ Momenti di tensione a Roma: bus presi d'assalto

La protesta interesserà tutta Italia e il segretario della Cgili, Maurizio Landini, sarà in Piazza Castello a Milano alle ore 9:30 di domani mattina. «Le imprese affermano di non poter sostenere i costi per il rinnovo, ma noi nel turismo vediamo una evidente ripartenza, dalla stagione balneare alle città d’arte, e le vendite nella grande distribuzione stanno tenendo», le parole a Repubblica negli scorsi giorni da parte di Paolo Andreani, segretario generale della UilTucs, I sindacati hanno effettuato delle richieste di «riconoscere aumenti retributivi necessari a contrastare l’inflazione» e di non «manomettere diritti acquisiti, come scatti di anzianità, quattordicesima e permessi retribuiti».

Sciopero trasporti 15 dicembre, Salvini lo precetta “No a stop di 24 ore”/ Il ministro: “Firmata l'ordinanza”

SCIOPERO 22 DICEMBRE 2023: SI FERMANO TURISMO E TERZIARIO. LA RISPOSTA DI CONFCOMMERCIO

Viene inoltre chiesta una revisione degli orari di lavoro per conciliare turni in azienda con la propria vita privata, ma anche norme per contrastare la violenza di genere, sostegno alla genitorialità e misure per contrastare la precarietà. Sullo sciopero del 22 dicembre si è espresso anche Confcommercio che ha ribadito la propria «disponibilità al confronto immediato» e rigettando «le motivazioni poste strumentalmente a sostegno dello sciopero del 22 dicembre».

E ancora: «Quando si è giunti alla necessità di stringere il negoziato, a fronte della disponibilità di riconoscere incrementi salariali in linea con l’inflazione ma a condizioni di piena sostenibilità per le imprese, si è registrata una totale indisponibilità ad affrontare un confronto a tutto tondo». Secondo quanto scrive Open lo scorso 11 dicembre Confcommercio ha inoltrato ai sindacati una nuova proposta di incontro per evitare lo sciopero ma le parti non sono riuscite a trovare l’intesa.

Sciopero trasporti 15 dicembre 2023: metro, tram e bus a rischio/ Atm, Atac e Cotral, info e orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA