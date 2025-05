SCIOPERO 23 MAGGIO 2025 TRENI: ORARI E INFO PROTESTA

Si avvicina lo sciopero del 23 maggio 2025, con possibili disagi per chi utilizza i servizi delle Ferrovie dello Stato (FS), inclusi Trenitalia, Trenord e Tper. La protesta, inizialmente annunciata da alcuni sindacati autonomi nei giorni scorsi, era stata poi sospesa su richiesta del Garante, poiché coincideva con la vigilia dell’insediamento di Papa Leone XIV. Dunque, vi era la necessità di tutelare il diritto alla circolazione dei cittadini e di scongiurare troppi disagi per via dei vari eventi in programma in quei giorni nella capitale.

La protesta era stata sospesa, ma non cancellata: infatti, è prevista per venerdì, a partire dalle ore 1:00 e fino alle 24:00. In ogni caso, i cittadini possono contare sui servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, quindi dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Le aziende dei trasporti garantiscono la possibilità di optare per il rimborso, ma per i treni Intercity e Frecce è possibile fino all’orario di partenza del treno prescelto, mentre per quelli regionali lo si può chiedere fino alle 24:00 del giorno che precede lo sciopero, in questo caso il 22 maggio. L’alternativa è cambiare la data, ma bisogna tener conto poi se i posti sono disponibili.

SCIOPERO 23 MAGGIO 2025, I TRENI A LUNGA PERCORRENZA

Il consiglio per i passeggeri che devono mettersi in viaggio il giorno dello sciopero del 23 maggio 2025 è quello di affidarsi alle app di Trenitalia, Tper e Trenord per avere a disposizione le informazioni aggiornate, che comunque sono disponibili anche sui rispettivi siti ufficiali. Si può contare anche sul personale che si occupa di assistenza alle biglietterie e sul numero verde.

Trenitalia assicurerà un livello minimo di servizi durante lo sciopero. I treni già in viaggio al momento dell’inizio della protesta potranno completare la corsa, purché la destinazione sia raggiungibile entro un’ora; in caso contrario, verranno fermati in una stazione intermedia. Inoltre, in occasione di scioperi nei giorni feriali o festivi, alcuni treni a lunga percorrenza continueranno a circolare, come indicato in una tabella dedicata disponibile sul sito ufficiale.

SCIOPERO 23 MAGGIO 2025, INFO TRENORD PER AEROPORTO

La situazione in Lombardia potrebbe complicarsi ulteriormente per il coinvolgimento di Trenord, ma sono state previste delle contromisure per chi deve recarsi in aeroporto. Infatti, in assenza dei treni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus per i collegamenti diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, senza però effettuare fermate intermedie. Inoltre, sarà garantito il collegamento aeroportuale S50 tra Malpensa Aeroporto e Stabio, sempre tramite autobus e anche in questo caso senza fornire fermate intermedie.

SCIOPERO 23 MAGGIO 2025, A ROMA SI “FERMANO” ANCHE LE SCUOLE

A Roma c’è poi un altro sciopero, quello indetto da Csle e Conalpe non solo per il 23 maggio 2025, ma anche per il giorno successivo, per chiedere un adeguamento degli stipendi, l’introduzione dei buoni pasto, ispezioni nelle scuole dove non si rispetta il CCNL e la sospensione dei tagli previsti per l’anno prossimo. In questo caso, i disagi riguardano le scuole e le lezioni, perché la mobilitazione interessa il personale educativo, docente e ATA di tutti gli ordini. In questi due giorni i servizi scolastici non saranno garantiti, anche per nidi e scuole dell’infanzia. Non mancano polemiche da parte dei genitori, perché la comunicazione ufficiale è arrivata dai vari istituti con una sola settimana di anticipo.