Sciopero 25 ottobre 2019, Atm Milano e Atac Roma/ Venerdì nero: treni, mezzi, scuola

Treni, mezzi, scuola e servizi sanitari, ma anche aerei e uffici pubblici: lo sciopero generale previsto per il 25 ottobre 2019 rischia di porre mezzo Paese in una paralisi ulteriore ai disagi che già diversa aree dell’Italia stanno vivendo per il maltempo. Oggi le associazioni sindacali CUB – Confederazione Unitaria di Base; SGB – Sindacato Generale di Base; SI-COBAS – Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT – Unione Sindacale Italiana hanno ufficializzato e proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori privati e pubblici che decideranno di aderirvi per credere l’aumento degli stipendi, delle pensioni, la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro ma anche la piena cancellazione di Jobs Act e Legge Fornero. Se vi si aggiunge la preoccupazione di diverse categorie per la Manovra Economica del Governo oltre alle forti proteste che la sola città di Roma vedrà aggiungersi con la manifestazione di piazza anti-Campidoglio contro il sindaco Raggi, la dimensione del venerdì nerissimo che attende utenti e viaggiatori del Paese è bella che servita. A Milano l’Atm ha già avvisato che possibili disagio per lo sciopero mezzi potranno aversi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio (per il personale viaggiante di superficie, bus e tram) mentre dalle 18 fino a fine servizio per la sola metropolitana milanese.

SCIOPERO GENERALE 25 OTTOBRE 2019: TUTTI I DISAGI

A Roma invece il venerdì 25 ottobre “grazie” allo sciopero sarà, se possibile, ancora più nero: oltre allo sciopero generale dei Cobas-Usba ci sarà anche quello dei lavoratori delle partecipate – proclamato da Cgil, Cisl e Uil contro il Comune – e dunque incroceranno le braccia anche i dipendenti di Atac, Ama, Roma Metropolitane, Roma Multiservizi. Non solo mezzi pubblici però coinvolti nel maxi sciopero di venerdì prossimo: treni, aerei, lavoratori delle autostrade a anche scuole e università vedranno lo stop generale nazionale per i motivi spiegati in precedenza. Secondo quanto comunicato al momento dal Ministero, questi i principali disagi con relativi orari che si avranno in tutte le città d’Italia salvo “dietrofront” nei prossimi giorni : «Trasporto aereo: sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del 25 ottobre 2019; Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21.00 del 24 ottobre 2019 alle 21.00 del 25 ottobre 2019; Tpl e marittimo: sciopero intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019; Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 24 ottobre 2019 alle 22.00 del 25 ottobre 2019», riporta il Corriere della Sera. Previste le fasce di garanzie, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 fino alle 20.

