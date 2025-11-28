Sciopero generale oggi, venerdì 28 novembre 2025: si fermano treni, mezzi pubblici, sanità e scuola. Tutte le info e gli orari, ecco le fasce di garanzia

SCIOPERO 28 NOVEMBRE 2025 GENERALE E NAZIONALE

Saranno in tutto quattro i giorni di caos per gli italiani, con lo sciopero 28 novembre 2025 che è solo uno tra quelli destinati a creare disagi non solo per chi deve viaggiare, visto che sono coinvolti molti altri settori. La mobilitazione odierna è generale, quindi molto ampia, di conseguenza potrebbe esserci meno disponibilità di treni e aerei, disagi su metro e bus, scuole con orario ridotto se non addirittura chiuse, informazione limitata per l’adesione dei giornalisti.

Sciopero generale venerdì 28 novembre 2025/ Info e orari: treni, mezzi pubblici, sanità, scuola…

Ma andiamo con ordine, visto che i servizi coinvolti sono molteplici, e partiamo dai trasporti. In questo caso, il personale coinvolto è quello di Trenitalia, FS, Trenitalia Tper, Italo e Trenord. In questo caso, lo stop è cominciato dalle 21 di ieri e terminerà alle 21 di oggi.

Sono possibili cancellazioni o rallentamenti, tuttavia una parte del servizio ferroviario rimane assicurata. I treni garantiti circolano in particolare nelle cosiddette fasce di tutela, vale a dire dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Sciopero mezzi pubblici Roma Atac oggi 14 novembre 2025/ Stop anche di Easyjet e studenti in piazza

DAGLI AEREI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Per il trasporto aereo, l’ENAC – l’ente responsabile dell’aviazione civile – indica quali collegamenti devono comunque essere effettuati: tutti i voli con partenza compresa tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Non si fermano tutti i charter verso le isole autorizzati prima della proclamazione dello sciopero e alcuni voli specifici verso/per le isole con unica frequenza giornaliera.

Viene inoltre assicurato l’arrivo dei voli nazionali già in viaggio all’avvio dello sciopero, di quelli internazionali che sono programmati per atterrare entro i primi 30 minuti dall’inizio dell’agitazione e dei voli intercontinentali diretti in Italia, insieme ad alcuni decolli specificamente garantiti.

Sciopero generale 12 dicembre 2025/ Annuncio Cgil: “Agitazione contro la legge di bilancio 2026”

Ma lo sciopero 28 novembre 2025 riguarda il trasporto pubblico locale in molte città, da Roma a Milano, passando per Napoli e Firenze, giusto per citarne qualcuna. Le fasce garantite in questo caso sono da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Non garantiti metro e bus fuori dalle fasce, scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni, corse notturne e quelle oltre mezzanotte.

STOP ANCHE PER IL COMPARTO SCOLASTICO

Dai trasporti alle scuole, perché lo sciopero coinvolge anche docenti, personale ATA, università e tutto il settore istruzione e ricerca. Visto che molte sigle sindacali del comparto hanno aderito, le lezioni potrebbero essere sospese o modificate. Infine, ci sono i giornalisti, che ieri hanno manifestato a Roma e oggi si uniscono allo sciopero.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO

Per quanto concerne le motivazioni, quelle principali includono l’opposizione alla “finanziaria di guerra” e ai piani europei di riarmo, una richiesta di riduzione delle spese militari, critica alla politica del governo italiano e dell’UE riguardo al conflitto israelo-palestinese, denuncia di privatizzazioni e del sistema di appalti, timori per leggi considerate repressive e per l’uso della ricerca con fini militari.