SCIOPERO AEREI 7 SETTEMBRE 2024: INFO E ORARI

Sarà un sabato di disagi per chi dovrà prendere un aereo a causa dello sciopero di quattro ore proclamato per domani, 7 settembre 2024. In realtà, le agitazioni sono diverse, tutte con la stessa durata. Ad esempio, quello proclamato da Filt-Cgil è dalle 13 alle 17 e riguarda tutto il personale di Wizz Air Malta, che è la divisione che gestisce le operazioni in Italia della compagnia low-cost. Stesso orario per lo sciopero dei lavoratori di Ita Airways, che è stato proclamato a livello nazionale dalle sigle sindacali Fit-Cisl e Ugl-Ta.

Sciopero treni e mezzi settembre 2024/ Trenord, Atm e Atac, trasporti a rischio: info orari e calendario date

La Commissione garanzia sciopero segnala poi che lo sciopero aerei 7 settembre riguarda anche alcuni aeroporti della penisola. Ad esempio, dalle 13 alle 17 si fermano su scala nazionale i dipendenti di Ags Handling, poi toccherà a quelli di Consulta e Tah a Firenze e Pisa, ma sono coinvolti anche i lavoratori di Airport Global Services. Discorso diverso per i dipendenti di Dussmann Service a Milano, visto che il loro sciopero è tra le 12 e le 16, mentre dalle 13 alle 17 quello per chi lavora in Geasar a Olbia e in Moditech a Roma.

Sciopero Ita 7 settembre 2024/ I sindacati: "Chiediamo un confronto serio e costruttivo"

LE MOTIVAZIONI DEI DIPENDENTI DI WIZZ AIR E ITA

Per quanto riguarda Wizz Air, lo sciopero aerei 7 settembre è stato proclamato in virtù dei «turni massacranti» e per le modifiche unilaterali del regolamento retributivo, ignorando le richieste e le esigente dei dipendenti che, come evidenziato dalla Filt Cgil, la federazione dei trasporti della Cgil, «reclamano un contratto collettivo, come in altre aziende, e per il mancato rispetto della normativa italiana in materia di salute e sicurezza».

Per quanto riguarda la compagnia il cui 41% è stato acquisito da Lufthansa, si evidenzia in riferimento alle motivazioni dello sciopero aerei 7 settembre come l’unica certezza sia rappresentata dai «remedies che la Ue dovrà validare», perché da lì si determineranno le sorti della compagnia, il suo ruolo nel mercato del trasporto aereo e le condizioni del personale, «che non dovrà subire alcuna penalizzazione», come avvenuto con l’accordo del 4 luglio, sottoscritto solo con alcuni sindacati e che la Fit-Cisl insieme a Ugl Trasporto aereo non ha firmato, ritenendolo «iniquo e fortemente svantaggioso sul piano economico per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori».

Sciopero mezzi pubblici Milano, oggi 18 luglio 2024/ Metro ATM, ripresa la circolazione dopo lo stop

QUALI SONO I COLLEGAMENTI GARANTITI

Le compagnie coinvolte direttamente dallo sciopero aerei 7 settembre stanno provvedendo alla comunicazione ai viaggiatori dei voli cancellati. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) fornisce sul suo sito ufficiale l’elenco dei collegamenti garantiti anche durante lo sciopero, oltre a quelli statali, militari, sanitari, umanitari, di soccorso e di emergenza.

Nello specifico, si tratta dei voli Wizz Air 6550 Verona-Catania; Ita Airways 848 Fiumicino-Gedda; Wizz Air 6227 Roma Fiumicino-Dammam; Ita Airways 610 Roma Fiumicino-New York; Ita Airways 770 Roma Fiumicino-Delhi; Ita Airways 792 Roma Fiumicino-Tokyo e Ita Airways 852 Roma Fiumicino-Accra.