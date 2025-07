Domani, giovedì 10 luglio 2025, il primo sciopero aerei dell'estate: tutte le info tra orari, fasce di garanzia e l'elenco dei voli cancellati da Ita Airway

Si terrà nella giornata di domani, giovedì 10 luglio 2025, il primo sciopero aerei di questa calda stagione estiva appena iniziata, con un’agitazione sindacale che coinvolgerà l’intero tessuto nazionale e che si prevede avrà importanti ripercussioni sui tanti viaggiatori che già in questo periodo affollano gli aeroporti del nostro paese: in particolare saranno coinvolti i due scali lombardi – Malpensa e Linate -, ma al contempo incroceranno le braccia anche i dipendenti di terra di Airport Handling.

Prima di arrivare alle informazioni che abbiamo a disposizione sui voli cancellati, è bene partire dal principio per precisare che lo sciopero aerei di domani durerà 24 ore dalla mezzanotte alle 23:59 di giovedì 10 luglio: stimare l’impatto dell’agitazione è – per ora – impossibile, ma secondo le stime di Italia Rimborso saranno almeno 210mila i viaggiatori che rischieranno di restare a terra o che saranno costretti a riprogrammare il loro viaggio.

Sciopero aerei domani, giovedì 10 luglio 2025: quali sono i voli cancellati da Ita e come comportarsi in caso di disagi

Venendo a noi, sempre prima di passare ai voli cancellati è bene ricordare che in occasione dello sciopero aerei di domani resteranno attive le consuete fasce di garanzia definite dalla normativa nazionale: in particolare, saranno garantiti senza alcuna interruzione i voli che partiranno tre le 7:00 e le 10:00 del mattino e tra le 18:00 e le 21:00 di sera; mentre al contempo l’Enac ha già provveduto alla consueta pubblicazione dei voli garantiti, facilmente recuperabile cliccando su queste parole.

Dal conto suo, la compagnia di bandiera italiana Ita Airways si è già vista costretta – sempre ovviamente a causa dello sciopero aerei di domani – a cancellare in via preventiva 36 differenti voli: l’elenco completo si può recuperare a questo link, ma possiamo anticiparvi che si tratta dei viaggi con i codici identificativi AZ 114, 115, 153, 154, 226, 227, 312, 313, 415, 418, 450, 451, 1278, 1285, 1287, 1296, 1351, 1352, 1462, 1463, 1466, 1475, 1645, 1650, 1654, 1655, 1704, 1723, 1746, 1747, 2036, 2044, 2045, 2071, 2080, 2133; tutti in partenza o in arrivo dallo scalo di Milano Linate.

Similmente, saranno numerosi anche i voli cancellati da EasyJet nel corso dello sciopero aerei di domani, ma in questo caso non esistono elenchi prestabiliti e i viaggiatori sono invitati dalla stessa azienda a controllare le comunicazioni ufficiali – sia tramite mail, che dall’app -; così come il medesimi invito è rivolto anche ai viaggiatori che hanno scelto come vettore Ita: in caso di cancellazione si potrà sempre scegliere un volo alternativo offerto dall’azienda, oppure un rimborso completo dei costi sostenuti o anche – in rari casi – assistenza per i pasti e il pernottamento.