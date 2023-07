Sciopero aerei oggi, 15 luglio 2023/ Orari ed info: a rischi 250 mila viaggiatori

Sciopero aerei oggi, sabato 15 luglio 2023: orari e info utili

Nella giornata di oggi, sabato 15 luglio 2023, è stato indetto un ampio sciopero degli aerei che coinvolgerà sia il personale di terra, che i piloti. Il personale degli aeroporti incrocerà le braccia dalle ore 10 alle 18, orario in cui aderiranno all’agitazione anche i piloti e il personale di bordo dei voli di Vueling. Invece, dalle 12 alle 16 di oggi incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che in Italia opera i voli di Ryanair.

Complessivamente, lo sciopero degli aerei di oggi potrebbe colpire, secondo Codacons, circa 250 mila viaggiatori italiani e stranieri, che rischiano di passare una giornata all’interno dell’aeroporto in attesa di un volo sostitutivo. Non vi sono conferme né da parte di Vueling, né di Malta Air di quanti piloti aderiranno allo sciopero, né del numero di voli cancellati, mentre Ita Airways ha comunicato con una nota che si è vista costretta “a cancellare 133 voli, tra nazionali ed internazionali”. Per limitare i disagi dello sciopero degli aerei, contestualmente, la compagnia nazionale italiana è riuscita a disporre voli sostitutivi per circa il 40% dei passeggeri coinvolti. Ryanair, invece, ha provveduto a informare dei disagi tutti i passeggeri che dovrebbero viaggiare oggi e rischiano di rimanere a piedi.

Sciopero aerei, sabato 15 luglio 2023: i consigli del Condacons

Insomma, lo sciopero degli aerei di oggi, sabato 15 luglio, potrebbe lasciare a piedi circa 250 mila viaggiatori, ma Codacons ha provveduto anche a stilare una sorta di guida utile a limitare i disagi. In particolare, si sottolinea come vi sia obbligo di garantire il diritto all’assistenza di tutti i viaggiatori, che passa anche dall’offerta di pasti, bevande ed eventuali sistemazioni in albergo, con trasferta dall’aeroporto pagata.

In caso di cancellazione di un volo in occasione di uno sciopero degli aerei, avverte Condacons, al viaggiatore è data la possibilità di scegliere un rimborso totale, oppure l’imbarco su un volo sostitutivo che parta il prima possibile, con eventuali spese aggiuntive annesse coperte dalla compagnia aerea. Vi è anche, solo in caso di agitazione da parte del personale della compagnia aerea, la possibilità di chiedere un indennizzo da 250 a 600 euro a secondo del ritardo o della cancellazione. In caso alcune di queste garanzie venissero negate in occasione dello sciopero degli aerei, il Codacons esorta i viaggiatori a rivolgersi direttamente ai suoi operatori, che metteranno a disposizione gratuitamente un assistente legale.

