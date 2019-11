Sciopero aerei oggi 25 novembre/ Alitalia cancella 137 voli: ecco piano straordinario

Sciopero aerei oggi 25 novembre: sarà una giornata complicata per chi deve spostarsi in aereo. Diverse sigle sindacali – le maggiori del comparto aereo – hanno proclamato un’agitazione nel settore appunto del trasporto aereo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta incrociano le braccia nello specifico in Enav (con i controllori di volo) e in Air Italy per quattro ore: dalle 13 alle 17. Ma la protesta riguarda anche Alitalia con Ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee. Lo sciopero era stato inizialmente previsto per 24 ore, ma poi è stato ridotto a 4 dal ministero dei Trasporti. Ma non mancheranno i disagi. Ad esempio, Alitalia ha annunciato che sono stati cancellati 137 voli per lo sciopero aerei. La crisi di Alitalia è uno dei motivi dell’agitazione insieme alla «richiesta di regole per il comparto a partire dall’applicazione del contratto nazionale in tutte le compagnie» e al «rifinanziamento del Fondo straordinario che viene utilizzato per il finanziamento degli ammortizzatori sociali».

SCIOPERO AEREI OGGI 25 NOVEMBRE: ALITALIA CANCELLA 137 VOLI

Alitalia ha chiarito sul suo sito ufficiale le ripercussioni per i viaggiatori a causa dello sciopero aerei di oggi 25 novembre. La compagnia «è stata pertanto costretta a cancellare alcuni collegamenti, sia nazionali che internazionali». E sul suo sito ha pubblicato la lista. Ma per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’utilizzo di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. La compagnia aerea prevede che il 60 per cento dei passeggeri riesca a viaggiare oggi. I viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per volare nella fascia oraria coinvolta nello sciopero sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell’orario del volo, si può cambiare prenotazione senza penale o chiedere il rimborso del biglietto, ma solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo superiore alle 5 ore, e comunque fino al 2 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA