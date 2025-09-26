Oggi, venerdì 26 settembre 2025, è stato indetto uno sciopero degli aerei e dei voli: ecco quali saranno quelli garantiti, tutte le info necessarie

Per la giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, è stato indetto uno sciopero dei voli e degli aerei. Si prospetta quindi una giornata complicata per chi è solito utilizzare questo mezzo o chi invece deve prenderlo per recarsi da qualche parte. Lo stop sarà infatti di ben 24 ore, durerà quindi tutta la giornata di oggi, e sarà una manifestazione che andrà ad appoggiarsi a quella avvenuta lo scorso 22 settembre, un appello affinchè cessi la guerra in quel di Gaza e lo sterminio di persone innocenti, a cominciare da donne e bambini.

Nel contempo gli addetti degli aerei hanno deciso di indire questa giornata di sciopero per far si che le condizioni lavorative ed economiche possano migliorare, quindi chiedendo un contratto migliore per coloro che lavorano sugli aerei ma anche negli aeroporti in generale. Ricordiamo che vi sono dei voli garantiti da parte dell’Enac, che sono tutti quei voli che partiranno nelle due fasce orarie di garanzia, ovvero dalle ore 7:00 alle 10:00 di stamane e dalle ore 18:00 alle 21:00.

SCIOPERO VOLI E AEREI OGGI 26 SETTEMBRE 2025, ECCO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Saranno garantiti anche i voli con le isole che hanno una unica frequenza giornaliera, di fatto, o si prende quello o non c’è un altro volo. L’Enac assicura che saranno garantiti anche tutti quei voli il cui orario di partenza sarà prima dell’orario di agitazione anche se dovessero fare ritardo. Infine, tutti quei voli che arriveranno a destinazione non oltre i 30 minuti dalla data di inizio sciopero.

Vi consigliamo, come sempre in questi casi, di controllare i siti ufficiali dei vari aeroporti nonché delle compagnie aeree ma anche i canali social, attraverso cui ricevere informazioni live, di prima mano, per comprendere se il volo che a noi interessa sia in partenza/in arrivo o meno. Un altro metodo consigliato è quello di chiamare eventualmente i numeri verdi dedicati per parlare con un operatore che vi fornirà tutte le delucidazioni ricercate.

