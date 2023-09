Sciopero aerei venerdì 8 settembre 2023/ Voli cancellati e fasce garantite (7 settembre)

Sciopero aerei venerdì 8 settembre 2023: ecco perché si fermano per 24 ore

Venerdì 8 settembre è in programma uno sciopero degli aerei di 24 ore. Secondo quanto comunicato dall’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), sono i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende trasporto aereo settore handlers a fermarsi. Lo stesso sciopero aerei di venerdì 8 settembre 2023 è stato proclamato da diverse sigle sindacali. Lo stop, per il comparto aereo-aeroportuale-indotto, è stato stabilito per il rinnovo del contratto atteso da sei anni.

I sindacati parlano di “di aumenti salariali inadeguati, l’aumento dell’orario di lavoro senza sufficiente adeguamento economico, lo storno di parte degli aumenti proposti a favore di enti previdenziali e sanitari privati”. La Cub Trasporti, come riporta TgCom24, ha affermato: “Gli aumenti salariali sono inconsistenti. A fronte di una vigenza contrattuale di 10 anni, e una perdita salariale in riferimento al costo della vita di 400 euro al mese, si propongono 250 euro complessivi e spalmati in tre anni. Anziché cancellare le 24 ore incrementali concesse nel precedente rinnovo contrattuale, verrà formalizzato un aumento dell’orario a 38,5 ore settimanali senza nessun adeguamento economico”.

Sciopero aerei: i voli garantiti venerdì 8 settembre 2023

Il comunicato della Cub Trasporti sullo scipero degli aerei previsto per venerdì 8 settembre 2023 prosegue così: “Dall’ammontare degli aumenti salariali previsti saranno stornati fondi per finanziare la sanità di categoria, gestita da enti bilaterali sindacati/aziende che saranno devoluti a società del settore, sottraendo dalla busta paga in favore di società private”. Inoltre, “le condizioni di lavoro negli aeroporti sono pesantemente peggiorate e c’è il rischio di incremento di orari spezzati, straordinari, reperibilità non contrattata”. Ricordiamo che nonostante lo stop degli aerei, come spiega l’Enac, sono assicurati tutti i voli, inclusi i voli charter, in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21.

A causa dello sciopero aerei di venerdì 8 settembre 2023, Ita Airways ha cancellato 30 voli nazionali. La compagnia, sul proprio sito, ha informato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, ricollocando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Secondo l’azienda, il 55% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero aerei (venerdì 8 settembre 2023). In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 13 settembre 2023.











