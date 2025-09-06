Sciopero aereo, oggi 6 settembre: le ragioni della protesta indetta da varie sigle sindacali di settore. Ecco i possibili disagi

SCIOPERO AEREO OGGI 6 SETTEMBRE 2025: POSSIBILI 24 ORE DI DISAGI, TRA RITARDI, CANCELLAZIONI E…

Sciopero aereo, oggi 6 settembre: cosa c’è da sapere sull’agitazione proclamata a livello nazionale nel settore dei voli, quali sono gli orari e i servizi garantiti in una giornata in cui i disagi potrebbero protrarsi per i passeggeri fino a 24 ore per via dello stop che riguarda essenzialmente il personale di terra di due compagnie aeree, vale a dire EasyJet Airlines e Wizz Air? L’ENAC ha comunque garantito almeno due fasce orarie nel corso di questo sabato per limitar al massimo i problemi a viaggiatori ma bisognerà monitorare nel corso della giornata l’evoluzione di questo sciopero aereo dato che ci sia attende ovviamente, oltre a dei prevedibili ritardi, pure delle cancellazioni di voli.

SCIOPERO, ‘INCROCIANO’ LE BRACCIA PERSONALE DI TERRA E SUGLI AEREI

Prima di dare tutte le informazioni e i riferimenti necessari a chi deve volare quest’oggi sul territorio italiano, spieghiamo quali sono le ragioni dietro questo nuovo sciopero aereo e quali sono le sigle sindacali che l’hanno proclamato: come detto, la protesta, indetta da vari sindacati (tra cui Usb Lavoro Privato, Osp Ugl-Ta, Fast-Confsal e Osr Ogl-Ta), per un totale di nove agitazioni vede infatti aggiungersi a quella del personale di terra pure quella delle due sopra citate compagnie (anche se per Easy Jet il personale ‘incrocerà le braccia’ per l’intera giornata, mentre nel caso di Wizz Air sono solo quattro le ore di stop).

Obiettivo puntato soprattutto per i disagi ai viaggiatori negli aeroporti capitolini di Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa e Catania Fontanarossa, mentre un discorso a parte meritano quelli di Pisa e Firenze.

LAVORATORI EASYJET E WIZZ AIR: LE RAGIONI DELLA PROTESTA

Tra le ragioni dietro questo sciopero aereo, la denuncia dei lavoratori del settore, tra piloti e assistenti di volo, è quella che mette nel mirino carichi di lavoro eccessivo e delle criticità rilevate soprattutto a livello di sicurezza operativa e scarsa tutela della loro salute.

Per quanto riguarda i dipendenti delle società che fanno assistenza a terra, le motivazioni risiedono in organici ritenuti insufficienti da tempo e la richiesta di una stabilizzazione celere dei contratti di lavoro, senza dimenticare che alcune sigle sindacali chiedono in parallelo delle condizioni contrattuali “più eque” e una riduzione dei ritmi di lavoro, ritenuti eccessivamente intensi.

Per questo motivo, le problematiche per chi viaggia potrebbero essere incrociate e da cerchiare in rosso dovrebbe essere la fascia oraria 12-16, con ripercussioni sulle fasi di check-in, imbarco e assistenza in generale a passeggeri e bagagli.

AEROPORTI DI PISA E FIRENZE: I LAVORATORI DELL’HANDLING CONTRO I…

Sempre a proposito dello sciopero aereo indetto per oggi, sabato 6 settembre, detto che sul sito di ENAC sono elencati i voli garantiti, va menzionato il caso dei due aeroporti toscani di cui sopra: qui al centro ci sono le proteste dei lavoratori dell’handling (vale a dire l’assistenza a aeromobili e passeggeri) di Consulta Spa, con uno stop ai servizi sempre tra le 12 e le 16 per denunciare, a loro dire, delle violazioni del proprio CCNL e la precarietà delle posizioni.

“Il lavoro povero e il lavoro precario sono inaccettabili nei ricchi aeroporti della Toscana” è quanto affermano le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Usb Lavoro Privato che criticano acnhe le “forzature contrattuali” messe in atto da Consulta Spa. “L’azienda impone turni di lavoro penalizzanti, spezza l’orario dei lavoratori part-time e non retribuisce le pause” l’accusa.