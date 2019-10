SCIOPERO ALITALIA DOMANI 9 OTTOBRE/ Cancellati 198 voli: lista completa e orari

Si preannuncia una giornata campale quella di domani, mercoledì 9 ottobre 2019, per chi deve prendere l’aereo a causa dello sciopero Alitalia che ha portato alla cancellazione di 198 voli. Per fronteggiare la mobilitazione nel settore del trasporto aereo indetta da alcune sigle sindacali, la compagnia ha approntato un “piano straordinario”, come si legge sul suo portale, “che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 9 ottobre”. “Alitalia – si legge – invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre – e anche nella serata dell’8 e nella prima mattina del 10 ottobre – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

SCIOPERO ALITALIA 9 OTTOBRE

E’ la stessa Alitalia a fornire il quadro completo della situazione sul suo portale: “A seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di mercoledì 9 ottobre – ad eccezione delle fasce garantite 7:00-10:00 e 18:00-21:00 – Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno. Come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 9 ottobre per gli scioperi di 24 ore, la Compagnia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nella serata dell’8 ottobre e nella prima mattinata del 10 ottobre. Nel rimandare alla lista dei voli cancellati l’8 e il 10 ottobre, nonché il 9, la compagnia specifica che i “passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata dell’8 e la mattina del 10 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 ottobre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA