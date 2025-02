Ma chi si è accorto dello sciopero dei magistrati? Non di certo chi aspetta da anni una sentenza, un giorno in più conta poco. E neppure chi aveva un processo in sede penale, visto che non si possono rinviare. Nemmeno chi, tra i Pm, era in settimana bianca è dovuto rientrare per dare il suo supporto. Bastava un modulo e dire che si scioperava, anche se poi in molti casi si lavorava.

Insomma una roba virtuale che non ha avuto neppure l’impatto di un giorno di agitazione dei ferrovieri, quando tutti sanno che le cose non funzioneranno nelle stazioni avendone almeno un preavviso.

E poi, parafrasando Marchionne, in sciopero “da cosa”? Dalle carriere automatiche con stipendi al top della categoria dei funzionari pubblici, dalla pensione retributiva solo per loro e pochi altri, dai 40 giorni di ferie pagate, dall’impossibilità di controllare e contestare la qualità del loro lavoro, dall’irresponsabilità sostanziale per i loro errori? Da cosa, appunto?

Sciopero è privarsi di qualcosa per poter rivendicare altro. Quella di ieri invece è più di una protesta. È un modo per dire che il Parlamento non può e non deve impicciarsi delle cose loro. Ovvero di una parte di loro. Che ha scelto di scendere sul terreno politico chiamando a raccolta i volti noti, i giovani e la cosiddetta “società civile” che però, a quanto pare, non è così calda sul punto.

Il fatto è che non si sta riformando un perfetto gioiello o dando calci ad un meccanismo che gira a regime senza sbalzi. Il servizio giustizia non eroga ciò che si chiede ed è per questo che i cittadini non applaudono in massa. Sono distanti gli anni in cui era la politica dei movimenti a chiedere una magistratura più politica.

Venticinque anni di guerra, che hanno prodotto il nulla, hanno anche fatto comprendere che prima ci si deve occupare di fare bene ciò per cui si è pagati e poi si può parlare del resto. E tranne rari e fulgidi esempi di giudici eroi, spesso invisi ai loro stessi colleghi, ed un buona quantità di onesti operatori, il resto annaspa in un rigurgito di presenzialismo politico del tutto superfluo.

Spetta al Parlamento fare le leggi. E la Costituzione ne presidia la legittimità. Se tutto è fatto seguendo le norme si accetta il risultato e si china la testa dinanzi ai medesimi princìpi di cui ci si professa custodi. Di Calamandrei dovrebbero leggere l’Elogio dei giudici scritto da un avvocato. Scoprirebbero del cavallo mordace, del giudice sordo, della infinta serie di aneddoti che portano l’autore a dire che i giudici sono uomini, che fanno errori come gli altri. E che come gli altri devono sottostare alle leggi. Anche quelle che a loro non piacciono.

