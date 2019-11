Sciopero Atm e Trenord, 28-29 novembre/ Milano ko: orari metro, bus e treni

Due giorni di “passione” a Milano e in generale per i trasporti della Lombardia con il doppio sciopero dei mezzi Atm e dei treni-trasporti di Trenord: partendo con ordine, la prima emergenza per i pendolari della prima metropoli d’Italia arriva già giovedì 28 novembre con lo sciopero della Cub Trasporti di 24 ore, coinvolti i lavoratori Atm. «Contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm», si legge tra le motivazioni della nota Cub. Atm ha già annunciato che l’agitazione riguarda personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana negli orari tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Molto utile è però il servizio messo a disposizione dall’Azienda Trasporti di Milano in merito alle percentuali di adesioni di tutti gli ultimi scioperi anche per capire che impatto potrà avere l’ennesimo sciopero mezzi nella città milanese per giovedì prossimo: ecco il link specifico.

SCIOPERO MEZZI ATM E TRENI TRENORD: LA DUE GIORNI DI FUOCO

Dopo giovedì però torna anche il “venerdì nero” dei trasporti, questa volta con uno sciopero della “sola” Trenord che fa da contraltare a quello Atm del giorno precedente: nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre scatta lo sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB), che potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario. Come annunciato dalla stessa Trenord, il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. In vigore le normali fasce di garanzia per legge, ovvero tra le ore 6 e le 9 e dalle 18 alle 21: qui i treni viaggeranno con i servizi minimi garantiti, nelle altre fasce invece potenziale “caos” viabilità e traffico ferroviario. In merito ai servizi del Malpensa Express verso il principale scalo milanese, se non verranno effettuati viaggi con i treni Trenord ci saranno le corse degli autobus sostitutivi “no-stop” limitatamente ai collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da Paleocapa, 1.

