Sciopero ATM Milano da oggi fino all’11 giugno/ Tempi d’attesa più lunghi: info e orari

Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici dello scorso 26 maggio, e l’agitazione negli aeroporti del 19, un altro sciopero è previsto per la giornata di oggi, lunedì 5 giugno 2023. I disagi sono riservati solamente ai viaggiatori di Milano e in generale della Lombardia, visto che si fermeranno i dipendenti di ATM, e lo faranno per tutta la settimana, fino a domenica 11.

Lo sciopero, come fanno sapere le sigle sindacali che l’hanno organizzato, leggasi Cub, Cobas e Sgb, è stato indetto “per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio trasporto pubblico locale; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale”. Sono state garantite le fasce classiche, quindi fino alle ore 8:45 nonché fra le 15:00 e le 18:00, ma in tutti gli altri orari, dalle 8:45 fino alle 15:00 e dopo le 18:00 fino a fine giornata, potrebbero essere previsti dei ritardi.

SCIOPERO ATM MILANO PIÙ LAVORI IN CORSO: SETTIMANA DI PASSIONE PER I MENEGHINI

Viene comunicato che il servizio pubblico di ATM sarà sempre garantito per tutti i mezzi pubblici, ma non sono da escludere dei ritardi per quanto riguarda i tempi di attesa di metropolitane, autobus e tram a Milano.

MilanoToday fa inoltre notare che da oggi presso il capoluogo lombardo, inizieranno i lavori stradali per la manutenzione dei binari in via Meravigli e corso Magenta, che provocheranno la soppressione di alcune fermate dopo le ore 19:40, nonché il cambiamento del percorso dei tram numero 16 e 19. Infine si terranno i lavori di asfaltatura in viale Monte Grappa da oggi fino a venerdì 9 giugno: dopo le 21 sul tratto interessato i tram 10 e 33 saranno sostituiti dai bus B10.

