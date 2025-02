Comincerà a breve, alle ore 8:45 di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino, lo sciopero dei trasporti pubblici di Milano, i mezzi di ATM. Dalle metro, ai bus, passando dai tram, tutti potranno subire cancellazioni o ritardi, di conseguenza quello di oggi sarà un venerdì di passione per i milanesi. Ricordiamo che il primo “fermo” andrà avanti fino alle ore 15:00, dopo di che i mezzi pubblici torneranno in circolazione regolarmente, proseguendo poi fino alle 18:00.

A quel punto sarà di nuovo stop fino alla fine della giornata, quando poi si concluderà lo sciopero della durata di 24 ore. Ricordiamo che se ATM si ferma saranno invece regolari i treni, di conseguenza coloro che utilizzano oggi i convogli di Trenord non avranno problemi. Sarà senza dubbio più difficile muoversi su Milano, per cui bisognerà cercare di attrezzarsi: chi potrà andrà a piedi, chi magari in bicicletta o in monopattino, chi prenderà un taxi e chi si farà accompagnare da qualcuno.

SCIOPERO ATM MILANO OGGI 14 FEBBRAIO 2025: LE MOTIVAZIONI

Ma perchè si sciopera? La manifestazione di oggi è stata indetta dai sindacati della sigla Al Cobas che scenderanno in piazza per chiedere il rinnovo del contratto, a cominciare da un miglioramento delle condizioni salariali e di lavoro. Inoltre lo sciopero di oggi di ATM è stato indetto anche per schierarsi pubblicamente contro la liberalizzazione ma anche la privatizzazione dei servizi che al momento vengono gestiti dall’azienda dei trasporti pubblici di Milano.

Di fatto, come riferisce MilanoToday, i lavoratori esporranno il proprio dissenso al progetto intitolato Milano Next, attraverso cui si punta a trasformare Atm in un’azienda Speciale del Comune di Milano, con un cambiamento quindi della gestione dei servizi. Una giornata di passione oggi per tutti i milanesi, soprattutto per coloro che avevano programmato di spostarsi con i mezzi pubblici, ma anche per tutti gli altri, visto che notoriamente quando bus, metro e tram non sono in servizio, aumenta di molto il traffico sulle strade. Fortunatamente la pioggia degli scorsi giorni si è interrotta, almeno una gioia.

