Sciopero Atm Milano, oggi 23 ottobre/ Orari metro, bus e tram: le fasce di garanzia

Alla vigilia del nuovo weekend, si preannuncia un venerdì nero sul fronte dei trasporti. Oggi, 23 ottobre 2020, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) e che potrebbe coinvolgere anche il personale Atm. Possibili disagi, dunque, per i pendolari lombardi i quali potranno incorrere in un finale di settimana lavorativa non semplice per via dell’agitazione che potrebbe influire sul regolare funzionamento dei servizi metro, bus e tram della città. Non basta il rischio lockdown a Milano: a rendere il periodo ancora più complesso è anche il nuovo sciopero Atm che va a collocarsi in un contesto molto difficoltoso per chi, per lavoro o necessità, è costretto a viaggiare a bordo dei mezzi Atm. Alla base delle motivazioni che hanno spinto il sindacato a proclamare lo sciopero diverse questioni rimaste irrisolte, riassunte sul sito della società di trasporti milanese. I lavoratori del Gruppo Atm, tramite il sindacato, hanno evidenziato, tra le ragioni della protesta: investimenti pubblici e questione ecologica; orario di lavoro; sicurezza sul lavoro; lavoro nero; smartworking; precarietà e servizio sanitario nazionale.

SCIOPERO ATM MILANO: LINEE COINVOLTE

L’azienda di Foro Buonaparte ha fatto sapere anche quali saranno gli orari relativi allo sciopero Atm per la giornata di oggi, venerdì 23 ottobre. In merito alle linee di superficie, il personale aderente all’agitazione potrebbe restare con le braccia incrociate dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Il servizio metro invece sarà garantito fino alle 18, con possibili disagi solo successivamente e fino alla fine del servizio. In merito alle linee AGI, fa sapere ancora Atm in una nota ufficiale, ecco quali sono le linee che potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni in occasione dello sciopero nazionale: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Garantite invece le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. Previsto anche il coinvolgimento del personale della funicolare Como–Brunate che potrebbe fermarsi dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio. Sul fronte dei treni, Trenitalia ha assicurato che le Frecce viaggeranno regolarmente mentre l’Enav, come riferisce Messaggero, attraverso una nota ha informato che è stato revocato lo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale UNICA per oggi e in programma dalle 13:00 alle 17:00, nell’aeroporto di Milano Linate. “I servizi di controllo del traffico aereo pertanto saranno regolarmente garantiti”, ha concluso la nota.



