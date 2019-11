Sciopero Atm Milano, oggi 28 novembre/ Orari metro-bus: domani stop treni Trenord

La due giorni di “passione” per i pendolari di Milano e Lombardia è purtroppo arrivata: oggi lo sciopero mezzi Atm, domani quello dei treni Trenord renderanno le prossime 48 ore un possibile disagio a cielo aperto per i trasporti da e per la metropoli più sviluppata d’Italia. Per la giornata di oggi 28 novembre ha indetto sciopero la Cub Trasporti per 24 ore coinvolgendo ovviamente anche i lavoratori Atm: «Contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm», si legge tra le motivazioni della nota Cub. Atm ha annunciato che l’agitazione odierna riguarda personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana negli orari tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Osservando i dati esposti dalla stessa Azienda di Trasporti Milanese sui precedenti scioperi, la protesta non dovrebbe avere un impatto devastante per la viabilità dei mezzi pubblici di Milano ma lo si capirà con certezza solo a sciopero in corso già questa mattina. Ieri il direttore generale di Atm e presidente di Agens Arrigo Giana è intervenuto sul tema sciopero sempre più frequente a Milano e non solo, ribadendo «E’ il momento di un cambio radicale, serve una svolta, è ora di parlare anche del diritto a muoversi dei cittadini. Bisogna affrontare in modo costruttivo il tema degli scioperi rivedendo le norme e aggiornandole alle attuali esigenze di mobilità delle città. La priorità, infatti, è certamente continuare a garantire il diritto legittimo di scioperare ma allo stesso tempo tutelare anche gli spostamenti di milioni di cittadini che ogni giorno usano il trasporto pubblico per andare al lavoro, a scuola o per raggiungere strutture ospedaliere».

SCIOPERO ATM MILANO, DOMANI STOP TRENORD: ECCO GLI ORARI

In attesa di vedere gli esiti per lo sciopero in corso dei mezzi (metro, bus, tram) Atm a Milano, ci si prepara anche al secondo stop imposto ai trasporti pubblici previsto per domani venerdì 29 novembre sul settore treni di Trenord. Scatta infatti lo sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB): come annunciato dalla stessa Trenord, il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. In vigore le normali fasce di garanzia per legge, ovvero tra le ore 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Viaggeranno in queste fasce tutti i servizi minimi garantiti mentre nelle altre potrà esserci potenziale disagio per la viabilità e il traffico ferroviario. Per quanto riguarda i treni da e per l’Aeroporto di Malpensa, i servizi del Malpensa Express verso il principale scalo milanese vengono comunque garantiti: se non verranno effettuati viaggi con i treni Trenord ci saranno le corse degli autobus sostitutivi “no-stop” limitatamente ai collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da Paleocapa, 1.

