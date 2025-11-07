Sciopero Atm oggi a Milano, a rischio trasporti pubblici: info, orari e fasce di garanzia. Le altre mobilitazioni: da Autostrade a Palermo, Messina e Latina

SCIOPERO ATM OGGI A MILANO: INFO E ORARI

Potrebbe essere un venerdì nero per i cittadini di Milano e di altre città che utilizzano i trasporti pubblici per spostarsi, a causa di proteste e mobilitazioni. C’è lo sciopero ATM a Milano, oggi indetto dal sindacato Al Cobas, che invita i lavoratori dell’azienda che gestisce metro, tram e bus a fermarsi per 24 ore.

Per quanto riguarda gli orari dello sciopero, il servizio è garantito all’inizio della giornata fino alle 8:45; i disagi sono quindi possibili da questo orario fino alle 15:00, quando il servizio riprenderà fino alle 18:00, dopo di che potrebbero verificarsi disagi fino al termine del servizio.

Per la rete NET Monza, invece, le finestre sono 9:00-11:50 e 14:50 fino al termine del servizio; per l’extraurbano di Trezzo, invece, dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio.

PERCHÉ È STATO PROCLAMATO LO SCIOPERO

Le ragioni dello sciopero ATM riguardano gli aumenti salariali previsti dal rinnovo del contratto nazionale, ritenuti insufficienti. È inoltre richiesto un aumento aziendale di 150 euro netti per tutti, non legato alla produttività. Il sindacato denuncia anche condizioni di lavoro difficili: carenza di personale, poche ferie, straordinari eccessivi, problemi di sicurezza (per aggressioni e mancanza di protezioni a bordo), ma anche carenze igieniche nei mezzi e negli ambienti di lavoro.

Vengono inoltre contestate pratiche gestionali ritenute discriminatorie o intimidatorie. C’è anche opposizione alla privatizzazione del servizio: il sindacato chiede che ATM resti un bene pubblico, gestito dal Comune e non dato in appalto o subappalto.

QUALI SONO GLI ALTRI SCIOPERI DEL 7 NOVEMBRE

Non si prospetta una giornata difficile solo per Milano: sono infatti previsti altri scioperi, anche in altre città. Pianificare gli spostamenti con cura sarà quindi la chiave per limitare i disagi. Numerose mobilitazioni coinvolgeranno vari settori, in particolare il trasporto pubblico locale e alcuni servizi collegati, come Autostrade e caselli autostradali, trasporti pubblici urbani nelle grandi città (Milano, Monza, Palermo, Messina e Latina) e appalti ferroviari nel Lazio (pulizie e servizi ausiliari Trenitalia).

Per quanto riguarda Autostrade, sono previste tre finestre di sciopero in Lombardia e sui collegamenti verso Piacenza e Parma, con possibili disservizi ai caselli e rallentamenti per mancanza di presidio: 2:00-6:00, 10:00-14:00 e 18:00-22:00. Le ragioni dello sciopero sono l’aumento delle aggressioni agli addetti ai caselli, la carenza di personale e le misure di sicurezza insufficienti, oltre all’eccessiva automazione con frequenti malfunzionamenti.

Nel Lazio la protesta riguarda gli appalti ferroviari Coopservice e durerà 24 ore, con possibili ritardi nelle pulizie dei treni e disservizi nei servizi di supporto. A Palermo si fermano i lavoratori di Amat per 24 ore, con due fasce di stop: 8:30-17:30 e 20:30-23:59. A Messina lo sciopero Atm durerà quattro ore, dalle 16:00 alle 20:00, mentre per CSC Mobilità a Latina è previsto uno sciopero di 24 ore “a scaglioni”: al mattino presto, nelle ore centrali e in fascia serale.

I SUGGERIMENTI PER I VIAGGIATORI

Per lo sciopero ATM, il consiglio ai viaggiatori è di spostarsi nelle fasce garantite o utilizzare mezzi alternativi.

Per quelli che riguardano Autostrade, è invece consigliato viaggiare fuori dagli orari di sciopero e monitorare il traffico in tempo reale, consultando sempre siti e app ufficiali dei servizi di trasporto per aggiornamenti continui.