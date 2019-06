Sciopero Atm-treni 13 giugno in Lombardia/ Milano, caos metro e bus: gli orari

Per la giornata di giovedì 13 giugno il servizio dei trasporti pubblici in Lombardia sarà messo a dura prova: lo sciopero regionale di mezzi, treni, bus e metro indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti rischia di mettere in ginocchio la regione più “in movimento” d’Italia, una sola settimana dopo il già devastante sciopero Trenord con una adesione dell’80% mutuata dai macchinisti e dal personale di servizio a bordo. Milano sarà la città più colpita con lo sciopero dei treni regionali, delle metro, dei tram e dei bus per la mattina dalle 8.45 fino alle 12.45, con l’agitazione Atm che interesserà sia il personale viaggiante e di esercizio sia per i traporti sotterranei che per quelli di superficie. Coinvolte anche le principali sigle del trasporto pubblico locale anche nelle altre città lombarde: citiamo su tutte Como, dove lo sciopero del personale viaggiante della funicolare di Como-Brunate è prevista dalle 8.45 alle 12.45 e Monza, con le linee gestite da Nord Est Trasporti che vedranno uno sciopero dalle 9 alle ore 11.50; per il servizio extraurbano, l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Sempre a Milano ma con le linee Star, l’agitazione sarà tra le 8:45 e le ore 12:45.

SCIOPERO TRASPORTI IN LOMBARDIA: LE MOTIVAZIONI

In sciopero ci saranno anche alcune linee dei treni regionali di tutta la Lombardia: come ben spiegato dalla nota di Trenord – che non è coinvolta direttamente nel maxi sciopero del trasporto pubblico regionale – l’agitazione è prevista dalle 9 alle 13, al quale potrà aderire il solo personale appartenente al gestore della linea Ferrovienord. Per questo motivo, i treni regionali e suburbani gestiti da Ferrorienord potranno subire ritardi e variazioni; sono coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Altre possibili ripercussioni potrebbero subirle le linee “S1” Saronno – Milano Passante – Lodi; “S2” Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo; “S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate; “S13” Milano Bovisa – Pavia. Le fasce di garanzia non sono coinvolte. I sindacati che hanno indetto lo sciopero che da Atm Milano per tutta la Lombardia renderà un “giovedì nero” la giornata di domani hanno poi reso noto le motivazioni della agitazione di giornata: «condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto pubblico locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto operato con Legge di Bilancio 2019 e per la mancanza di garanzie circa la clausola di salvaguardia occupazionale e di mantenimento dell’attuale qualità del servizio agli utenti garantito attraverso la contrattazione di secondo livello».

