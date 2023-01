Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023, dove fare rifornimento/ Elenco distributori aperti

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023: dalle 19 di oggi

Dalle ore 19.00 di martedì 24 gennaio, per tutto mercoledì 25 gennaio e fino alle 19.00 di giovedì 26 gennaio 2023 sarà in atto lo sciopero dei benzinai: in molti si stanno domandando dove potranno dunque fare rifornimento nel caso in cui restassero a corto di carburante proprio in quell’arco di tempo. Nonostante l’appello del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, infatti, i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno confermato lo stop.

Benzina, sciopero confermato 25-26 gennaio/ Minaccia utenti “pronti a stop del pieno”

Per coloro che avranno bisogno di rifornirsi, tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, c’è qualche speranza. È plausibile, infatti, che i distributori gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere e non da privati restino a disposizione degli automobilisti, almeno per quel che concerne la modalità self service. Il problema è che non è semplice riconoscere questi punti vendita, dato che tutti mostrano il marchio della società. In totale, inoltre, sono di un numero molto ridotto: soltanto il 10% dei 22.654 totali.

Sciopero treni oggi 13 gennaio 2023/ Lombardia, Friuli, Toscana e Campania: orari

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio, dove fare rifornimento: le stazioni di servizio non aderenti

Oltre che nei distributori gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere, però, dovrebbe essere possibile fare rifornimento in occasione dello sciopero dei benzinai di mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 anche alcune stazioni di servizio scelte su base provinciale per garantire una prestazione minima del servizio. Alcune Regioni hanno comunicato la lista dei punti vendita delle reti autostradali che garantiranno l’apertura. In Emilia Romagna, ad esempio, si tratta di Arda est e ovest e Cantagallo est e ovest sulla A1; di Castel Bentivoglio est e ovest sulla A13; di La Piopppa ovest, Santerno ovest, Montefeltro ovest, Bevano ovest, Sillaro est, Medesano ovest, Tugo est e Campogalliano est sulla A14.

Sciopero benzinai dal 24 al 27 gennaio/ 60 ore di stop contro le misure del governo

In Trentino Alto Adige invece sarà possibile fare rifornimento sulla A22 a Nogaredo ovest in direzione Modena e a Paganella est in direzione Brennero. Anche la prefettura di Genova ha annunciato che, durante lo sciopero dei benzinai 25-26 gennaio, nella provincia resteranno disponibili in modalità self service 31 distributori, di cui alcuni Q8 Easy, Europa e Api Ip. In Lombardia, invece, sono stati organizzati tre turni di apertura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA